22 Aralık 2016 Perşembe

Kaplan kampa Antalya’da girecek!

TFF 1. Lig’de devre aralarına bu yıl erken girilecek. 16. Hafta maçlarından sonra 20 gün sürecek devre arası kamp çalışmaları için tüm takımlar kamp programlarını belirlerken, Yeni Malatyaspor’da 10 günlük bir çalışma dönemi geçirecek.

20 Aralık 2016 Salı 11:49
Kaplan kampa Antalya’da girecek!

Bu sezon TFF 1. Lig’de ilk yarı maçları 16 hafta üzerinden oynanacak. 17. Hafta müsabakaları 20 günlük devre arasından sonra başlayacak. Kulüpler hafta sonu oynayacakları 16. hafta maçıyla birlikte ilk yarıyı tamamlayacak. 25 Aralık 2016’da bitecek ilk yarı, 15 Ocak 2017’de oynanacak 17. Hafta maçlarıyla devam edecek. Tüm takımlar kamp planlamalarını yaparken Yeni Malatyaspor’un da kamp programı belli oldu.Antalya’da kampa girecek sarı kırmızılı temsilcimiz 10 günlük kısa bir çalışma döneminden geçecek. 24 Aralık’taki Boluspor maçından sonra futbolculara 7 gün izin verecek teknik heyet takımı 2 Ocak’ta Antalya’da toplayacak. 12 Ocak’a kadar burada çalışacak sarı kırmızılılar daha sonra Malatya’ya gelecek. Sivasspor ile iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarına kendi şehrinde devam edecek temsilcimiz, kamp boyunca en az 1 en fazla 2 hazırlık maçı oynayacak. 

FATİH AVCI
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