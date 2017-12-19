19 Aralık 2017 Salı

Kaplan ilk yarı 2 - 0 önde bitirdi

İlk yarı ev sahibi Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

17 Aralık 2017 Pazar 17:19
Kaplan ilk yarı 2 - 0 önde bitirdi
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Galatasaray defansının hatasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Azubuike şutunu çekti, meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.
7.dakikada Aytaç’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa yükselen Turgut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.
30. dakikada Ndiaye uzaktan kaleyi yokladı top az farkla auta çıktı.
38. dakikada Cissokho’nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Pereira'nın yaptığı kafa vuruşu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
43. dakikada Aytaç Kara’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Boutaib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

Stat: Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx, Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık Çiftpınar xx, Turgut Doğan xx, Cissokho xx, Chebake xx, Aytaç Kara xx, Mina xx
Yedekler: Farnolle, Barazite, Eren Tozlu, Sincere, Ferhat, Adem, Murat Akça, Batuhan, Rahman Buğra, Denıng
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Muslera xx, Maicon xx, Ahmet Çalık xx, Yasin xx, Belhanda xx, Linnes xx, Gomis xx, Ndiaye x, Fernando xx, Denayer xx, Feghouli xx
Yedekler: Batuhan, Carrosso, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Donk, Tarık Çamdal, Rodrıgues, Koray
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Pereıra (dk. 39), Boutaıb (dk. 43) Evkur Yeni Malatyaspor
FATİH AVCI

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