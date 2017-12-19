İlk yarı ev sahibi Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
17 Aralık 2017 Pazar 17:19
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada Galatasaray defansının hatasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Azubuike şutunu çekti, meşin yuvarlak Muslera’da kaldı. 7.dakikada Aytaç’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa yükselen Turgut'un kafa vuruşunda top auta çıktı. 30. dakikada Ndiaye uzaktan kaleyi yokladı top az farkla auta çıktı. 38. dakikada Cissokho’nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Pereira'nın yaptığı kafa vuruşu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 43. dakikada Aytaç Kara’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Boutaib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0
Stat: Malatya Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx, Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık Çiftpınar xx, Turgut Doğan xx, Cissokho xx, Chebake xx, Aytaç Kara xx, Mina xx Yedekler: Farnolle, Barazite, Eren Tozlu, Sincere, Ferhat, Adem, Murat Akça, Batuhan, Rahman Buğra, Denıng Teknik Direktör: Erol Bulut Galatasaray: Muslera xx, Maicon xx, Ahmet Çalık xx, Yasin xx, Belhanda xx, Linnes xx, Gomis xx, Ndiaye x, Fernando xx, Denayer xx, Feghouli xx Yedekler: Batuhan, Carrosso, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Donk, Tarık Çamdal, Rodrıgues, Koray Teknik Direktör: Igor Tudor Goller: Pereıra (dk. 39), Boutaıb (dk. 43) Evkur Yeni Malatyaspor
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