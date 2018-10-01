Kaplan ilk peşinde!

Yeni Malatyaspor, bu akşam saat 20.00’de Medipol Başakşehir ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. 7. Haftaya lider giren Başakşehir maç eksiğiyle koltuğu Galatasaray’a devrederken, Malatya karşısında kazanıp yine zirveyi ele geçirmek istiyor. Güçlü rakibi karşısında puan dahi alması halinde İstanbul fobisini bir nebze olsun yenecek Yeni Malatyaspor ise Başakşehir’e kötü sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

EROL HOCA’DA RAKİBİ BOZUN TALİMATI

Başakşehir maçının Malatya’daki çalışmalarını dün sonlandıran sarı kırmızılı temsilcimiz sabah uçağıyla İstanbul’a gitti. Karşılaşmanın ter idmanını İstanbul’da gerçekleştiren Y. Malatyaspor’da Ömer Şişmanoğlu dışında eksik bulunmuyor. Başakşehir karşısında geçen sezon oynanan müsabakalarda sahadan 2 kez mağlup ayrılan Erol Bulut, takımını bu kez farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkaracak. Güçlü rakibi karşısında oynamaya çalışan değil tamamen bozmaya çalışan bir takım hüviyetinde olacak kaplanlar, ev sahibini kendi silahıyla vurmaya çalışacak. Bu konuda hafta içi antrenmanlarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Erol Bulut, Aleksic, Adem, Murat, Donald, Guilherme ve Khalid gibi isimlerden basmadık yer bırakmamalarını istedi.

FIRAT AYDINUS İSTANBUL BÖLGESİ HAKEMİ

Çaykur Rizespor galibiyetinde forma giyen kadrodan yalnızca bir veya iki isim değiştirmesi beklenen Bulut’tan 3 sarı kartı olan Arturo Mina’ya dikkatli olması konusunda uyarı geldi. Saat 20.00’de başlayacak ve İstanbul bölgesi Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus tarafından yönetilecek Başakşehir –Yeni Malatyaspor müsabakası beIN Sport’tan naklen yayınlanacak. Öte yandan daha önce 8 kez Başakşehir maçına çıkan Fırat Aydınus’un yönettiği bu maçlarda ev sahibi 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Aydınus’un son 3 yılda 3 kez de Yeni Malatyaspor müsabakasına çıktı. Temsilcimiz 1 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.