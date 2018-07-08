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Kaplan ilk maçını oynadı

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor.

Kaplan ilk maçını oynadı

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:30
Kaplan ilk maçını oynadı

1 Temmuz’da başlayan kampta teknik direktör Erol Bulut nezaretinde günde çift antrenman yapan sarı-kırmızılılar dün ki hazırlık karşılaşması nedeniyle günü antrenman yapmadan geçirdi. Romanya 1. Lig ekiplerinden Dunarea Calaraşi takımıyla gazetemizin baskıya hazırlandığı saatlerde karşılaşan Yeni Malatyaspor 15. dakikada Eren Tozlu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Malatya temsilcisi sahaya Fabien, Sadık, Issam Murat, Seth, Aleksic, Ahmet, Mustafa, Murat Yıldırım, Eren, Hüseyin on biriyle çıktı.

ÖMER KAMPA KATILDI

Öte yandan yapılan son antrenmana yeni transfer Ömer Şişmanoğlu da katıldı. Kamp dönemini hareketli geçiren Malatyaspor'da Bolu kampında 7. gün geride kalırken, çalışma temposunun her geçen gün yükseldiği belirtildi. Güç arttırıcı çalışmalarla günde çift antrenman yapan sarı-kırmızılılarda Khalid Boutaib ve Michael Pereira henüz kampa katılmazken, Göztepe’den transfer edilen Ömer Şişmanoğlu ise takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Bu antrenmanda arkadaşlarıyla tanışan Ömer, daha sonra kendisi için hazırlanan program doğrultusunda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporYeni Sezon Hazırlıkları
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