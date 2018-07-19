Kaplan ilk ciddi sınavına çıkıyor!

Günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlığından dolayı İstanbul’a gönderilen Adem Büyük dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fas Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Khalid Boutaib’in de dahil olduğu kamp çalışmalarında tempo arttıran Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularının adeta pestilini çıkarıyor. Dayanıklılık ve güç arttırıcı çalışmaların yanı sıra teorik derslerle de oyuncularını yeni sezona hazırlayan Erol Bulut, oyuncularına nefes aldırmıyor. Yeni Malatyaspor kamp hazırlıkları kapsamında bugün saat 16.30’da Süper Lig ekibi Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Yeni katılan oyuncuların son durumu ve takımın fiziksel durumunu daha yakından görmek için Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacaklarını kaydeden Sportif Direktör Ali Ravcı, müsabakanın yeni sezon öncesi takımlar ilgili önemli ipuçları vereceğine inandığını söyledi.

Kampa son olarak Khalid Boutaib’in de katıldığını belirten Ravcı, "Topuk Yaylası kampımız devam ediyor. Günde çift antrenman temposuyla yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlanmıyoruz. Bu anlamda oyuncularımız yoğun tempoya rağmen gayet istekli ve keyifli. Kampa son olarak Khalid katıldı. Onun da fiziksel durumu gayet iyi. Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Takımı daha yakından görme açısında önemli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu maçın yeni sezon öncesi bize önemli ipuçları vereceğine inanıyorum" diye konuştu.