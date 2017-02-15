15 Şubat 2017 Çarşamba

Kaplan Horoz’un sesini kıstı

Yeni Malatyaspor İstanbul’da karşılaştığı Denizlispor’u Dialiba, Pereira ve Ayite’nin golleriyle 3 – 1 mağlup ederek yeniden zirveye çıktı.

14 Şubat 2017 Salı 14:24
Kaplan Horoz’un sesini kıstı

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Murat Akça xx (Yiğit Can dk. 74 x), Godson xx, Sadık xx, İrfan xx (Murat Yıldırım dk. 85 x), Pereira xx (Mba dk. 80 x), Dialiba xx, Sedat xx, Ferhat xx, Ayite xx

Yedekler: Hakan, Eren, Ahmet, Rahman Buğra

Teknik Direktör: İrfan Buz

Denizlispor: Asil Kaan xx, Burak xx, Ömer Alp xx, Cenk xx, Kerem Can xx, Alperen xxx, Sankoh xx (Berkan dk. 72 x), Moritz xxx (Anıl dk. 68 x), Ziya xx, Kappel x (Cihan dk. 75 x), Yasin xx

Yedekler: Zeki, Taha, Veli, Şevki

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Dialiba (dk. 43), Pereira (dk. 62) Ayite (dk. 72) (Evkur Yeni Malatyaspor), Alperen (dk. 68) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Ferhat (90+4. dk) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Ayite, Murat Akça, Sedat, Ertaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Kerem Can, Sankoh, Moritz (Denizlispor)

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