Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Murat Akça xx (Yiğit Can dk. 74 x), Godson xx, Sadık xx, İrfan xx (Murat Yıldırım dk. 85 x), Pereira xx (Mba dk. 80 x), Dialiba xx, Sedat xx, Ferhat xx, Ayite xx
Yedekler: Hakan, Eren, Ahmet, Rahman Buğra
Teknik Direktör: İrfan Buz
Denizlispor: Asil Kaan xx, Burak xx, Ömer Alp xx, Cenk xx, Kerem Can xx, Alperen xxx, Sankoh xx (Berkan dk. 72 x), Moritz xxx (Anıl dk. 68 x), Ziya xx, Kappel x (Cihan dk. 75 x), Yasin xx
Yedekler: Zeki, Taha, Veli, Şevki
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Goller: Dialiba (dk. 43), Pereira (dk. 62) Ayite (dk. 72) (Evkur Yeni Malatyaspor), Alperen (dk. 68) (Denizlispor)
Kırmızı kart: Ferhat (90+4. dk) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Ayite, Murat Akça, Sedat, Ertaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Kerem Can, Sankoh, Moritz (Denizlispor)
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