TFF 1.Lig’de liderliğini son dakika golüyle kurtaran Yeni Malatyaspor, Gaziantep deplasmanından döndükten sonra ayağının tozuyla yeniden idmanlara çıktı. Pazartesi gecesi sona eren maçın ardından kara yoluyla geç saatlerde kendi tesislerine dönen sarı kırmızılılar, dün saat 16.30’da kısa bir yenileme çalışması yaptı. İzinli Caner, sakat Sadık ve burnuna darbe alan Sedat Ağçay idmana çıkmadı.

SAKATLAR TAMAMEN DÜZELECEK

Takımı ikiye bölen teknik heyet Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında forma giyen futbolculara yenileme çalışması yaptırırken, diğer oyunculara ise 2 farklı bir idman programı uyguladı. İdmanın göze çarpan ismi, son dakika kafa golüyle 3 puanı Malatya’ya getiren Eren Tozlu oldu. Arkadaşları ve teknik heyetteki isimler Eren’e takılırken, başarılı hücumcu gösterilen ilgiye esprilerle karşılık verdi. Deplasmanda oynanacak Altınordu maçı için kendi tesislerinde Cumartesi gününe kadar çalışacak Yeni Malatyaspor’lu oyuncular, daha sonra İstanbul’a gidecek. Maç gününe kadar sakatlıkları bulunan Sadık, Murat Akça ve Mehmet Sak’ın tamamen düzelmesi bekleniyor.

FATİH AVCI