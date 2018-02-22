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KAPLAN HIRS KÜPÜ

Süper Lig’de Pazar günü sahasında Karabükspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını kötü hava koşullarına rağmen sürdürüyor. Dün öğlen saatlerinde yağan sağanak yağmur altında gerçekleşen antrenmanda sakatlığı süren Issiar Dia dışında tam kadro çalışan sarı-kırmızılılarda futbolcuların hırsı teknik heyeti memnun etti.

KAPLAN HIRS KÜPÜ

Süper Lig’de Pazar günü sahasında Karabükspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını kötü hava koşullarına rağmen sürdürüyor. Dün öğlen saatlerinde yağan sağanak yağmur altında gerçekleşen antrenmanda sakatlığı süren Issiar Dia dışında tam kadro çalışan sarı-kırmızılılarda futbolcuların hırsı teknik heyeti memnun etti.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 14:41
KAPLAN HIRS KÜPÜ

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında ligde zor günler geçiren Karabükspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün öğlen saatlerinde sağanak yağmur altında yapılan antrenman 1 buçuk saat sürdü. Soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeyen futbolcuların hırslı ve istekli oluşu teknik direktör Erol Bulut’u memnun ederken genç teknik adamın futbolcularına pazar günkü maçla ilgili uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Yarı sahada gerçekleşen taktik çalışmasında Karabükspor maçının on birini de netleştiren Erol Bulut’un kalede Ertaç, defansta Rahman, Mina, Doria, Cissokho, orta alanda Azubuike, Aytaç, Murat, Pereira, Adem, forvette ise Khalid Boutaib’e görev verdiği görüldü. Antrenmanın diğer bölümünde ise oynanan çift kale maç esnasında hata yapan oyuncuları sert şekilde uyaran Erol Bulut’un, “Artık hata yapma lüksümüz yok. Topu kazanmak zorsa kaybetmek de zor olmalı” dediği öğrenildi. Antrenman, kanat organizasyonları, kaleye sut ve ceza sahası adam paylaşımı çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar Karabükspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigKarabüksporYeni MalatyasporIssiar DiaFutbolcular
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