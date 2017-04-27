Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor dün saat 15.30’da tek idman yaptı. Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde gerçekleştirilen çalışmaya tüm futbolcular katılırken, idman saha ortasındaki kısa toplantıyla başladı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından idmanın yoğun olan orta bölümüne geçen oyuncular koordinasyon, isabetli pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

FORMU DÜŞENLER HIRS KÜPÜ...

İdmanın özellikle topla olan bölümünde son haftaların formsuz isimleri Ferhat, Pereira, Dialiba ve Ahmet Aras’ın hırslı ve istekli oluşu teknik heyeti memnun etti. Göztepe karşısında baskı ve stresten uzak bir maç performansı ortaya koymak için hocalarının idmanda söylediklerini harfiyen yerine getiren futbolcuların isteneni vermesi zaman zaman İrfan Buz’un ağzından övgü sözcüklerinin dökülmesini sağladı. Antrenmanın son bölümünde dar alanda kurulan iki kaleye hücum ve savunma içerikli bir oyun oynatan İrfan Buz, defans yapan oyuncuları uyanık olmaları ve doğru yer almaları konusunda uyardı.

KANTİNCİLERDEN ZİYARET!

1 Saat 45 dakika süren idmanın ardından sarı kırmızılı futbolculara tatlı ikramında bulunuldu. Malatya Kantin İşletmeleri Derneği Başkanı Ali Ataş ve yönetimindekiler teknik direktör İrfan Buz ve oyunculara üzerinde ‘Şampiyon YMS’ yazan tatlıyı ikram ettiler. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, verilen bu desteğin ve gösterilen inancın Malatya şehrini Süper Lig’e taşıyacağını söyleyerek dernek başkanı Ali Ataş’a teşekkür etti. Ataş ise, Yeni Malatyaspor’un başarılarıyla tüm Malatya’nın göğsünün kabardığını belirterek, “Takımımızın ligdeki konumu ve verdiği mücadele şehrimiz için bir gurur vesilesidir. Biz son 5 haftaya giriyoruz. Yönetimimize de hocamız ve futbolcularımıza güvenimiz tamdır. Göztepe maçında da tribünde olacağız ve tüm desteği oyuncularımıza vereceğiz” dedi.







FATİH AVCI