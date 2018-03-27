KAPLAN GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN BİLENİYOR!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. 1 günlük iznin ardından bugün yeniden hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda, milli takımlarda bulunan Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve Berk Yıldız’ın çarşamba gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışmaya kasığından sakatlığı bulunan Brezilyalı Gilberto katılmadı. Antrenman öncesi takımını saha ortasında toplayarak kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, maç haftasına girdiklerini ve oldukça önemli bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini kaydetti. Bulut, son maçlarda yapılan hatalar konusunda da futbolcularına uyarılarda bulundu. Antrenman dayanıklılık ve pas çalışmasıyla başlarken, taktik çift kale maçla sona erdi.

“ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK”

Öte yandan takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan sportif direktör Ali Ravcı, futbolcuların milli maç arasını iyi değerlendirdiğini söyledi. Yoğun geçen antrenman programından dolayı takımın hafta sonu dinlendiğini kaydeden Ravcı, “Bugünden itibaren lig haftasına girmiş bulunuyoruz. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Gençlerbirliği maçı bizim için bu sezonun en önemli maçlarından birisi olacak. Biz de bu bilinçle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ligde artık takımlar zorlu bir sürece girdi. Ligin boyu kısaldıkça zorluk derecesi de aynı paralelde artıyor. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan, son haftalara rahat girmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi