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Kaplan Gazişehir ile karşılaşacak

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1.Lig ekibi Gazişehir Futbol Kulübü ile bugün bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Malatya Stadyumu’nda 19.00’da başlayacak karşılaşmayı taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Kaplan Gazişehir ile karşılaşacak

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1.Lig ekibi Gazişehir Futbol Kulübü ile bugün bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Malatya Stadyumu’nda 19.00’da başlayacak karşılaşmayı taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:04
Kaplan Gazişehir ile karşılaşacak

Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün 1.Lig ekibi Gazişehir Futbol Kulübü ile Malatya Stadyumu’nda saat 19.00’da bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Hazırlık karşılaşmasını taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecekler. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni Malatyaspor’umuz yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Cumartesi günü Malatya Stadyumu’nda Gazişehir FK ile yapacak. Taraftarlarımıza açık olacak olan karşılaşma ücretsiz olup, sadece doğu tribününden takip edilebilecek. Haydi Malatya, son hazırlık maçımıza sen de gel, takımına destek ol” denildi. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGazişehir Futbol Klubü
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