Kaplan Gazişehir ile karşılaşacak

Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün 1.Lig ekibi Gazişehir Futbol Kulübü ile Malatya Stadyumu’nda saat 19.00’da bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Hazırlık karşılaşmasını taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecekler. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni Malatyaspor’umuz yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Cumartesi günü Malatya Stadyumu’nda Gazişehir FK ile yapacak. Taraftarlarımıza açık olacak olan karşılaşma ücretsiz olup, sadece doğu tribününden takip edilebilecek. Haydi Malatya, son hazırlık maçımıza sen de gel, takımına destek ol” denildi. busabahmalatya.com