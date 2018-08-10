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Kaplan galibiyete kilitlendi

Göztepe maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen temsilcimiz Yeni Malatyaspor, zorlu İzmir deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezona kıyasla bu yıl ligi daha üst sıralarda tamamlamak isteyen kaplanlar, Göztepe’yi devirip ikinci hafta kendi seyircisi önünde oynayacağı Fenerbahçe maçına rahat çıkmanın hesabını yapıyor.

Kaplan galibiyete kilitlendi

Göztepe maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen temsilcimiz Yeni Malatyaspor, zorlu İzmir deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezona kıyasla bu yıl ligi daha üst sıralarda tamamlamak isteyen kaplanlar, Göztepe’yi devirip ikinci hafta kendi seyircisi önünde oynayacağı Fenerbahçe maçına rahat çıkmanın hesabını yapıyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 13:54
Kaplan galibiyete kilitlendi

Süper Lig’de 2018-2019 Futbol Sezonunun açılış maçında İzmir’de Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesislerinde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda futbolcuların çalışmadaki istekli halleri teknik heyeti memnun etti. Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, sezona iyi başlamak için Göztepe’yi yenmeleri gerektiğini söyledi. Ligin ilk maçlarının her zaman olduğunu ve bu zorluğu bilerek İzmir’e gitmeleri gerektiğini belirten Bulut, “Yoğun geçen bir kamp ve hazırlık döneminin ardından nihayet ligin ilk haftası geldi çattı. Bütün emeklerin karşılıklı bulması en büyük temennimiz. Sizlerle 34 hafta boyunca bazen üzüleceğimiz, bazen sevineceğimiz bir maraton içerisine gireceğiz. İnşallah bizim için çokça sevineceğimiz bir 34 hafta olur. Hocanız olarak size bu zorlu maratonda sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin de beni mahcup etmemek için elinizden geleni yapacağına hiç şüphem yok. Sezona iyi başlamak için Pazar günü deplasmanda karşılaşacağımız Göztepe’yi yenmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılar daha sonra Göztepe maçının taktiğini çalıştı. Taktik çift kale maçta as takımda yeni transferler Aleksic ve Guilherme’nin de yelek giydiği görüldü. Yeni Malatyaspor Cumartesi günü yapacağı antrenmanın ardından Elazığ aktarmalı olarak İzmir’e gidecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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