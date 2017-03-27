27 Mart 2017 Pazartesi

Kaplan gakkoşa bileniyor!

Elazığspor ile İstanbul’da oynayacağı maçın hazırlıklarına Malatya’da devam eden Yeni Malatyaspor’da güzel havada yapılan çalışmalar sürüyor. Ferhat Kiraz dışında tüm futbolcuların birlikte çalıştığı idmanda futbolcuların hırsı ve çalışma azmi teknik heyetten tam not aldı.

27 Mart 2017 Pazartesi 11:25
Kaplan gakkoşa bileniyor!

  TFF 1. Lig’in 26. Haftasında İstanbul’da Elazığspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Orduzu’da bulunan çift sahada gerçekleştirilen idman saat 13.00’te başladı.

ŞUT VE PAS ÇALIŞMASI YAPTILAR
  Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmana sakatlığı gerekçesiyle Ankara’da bulunan Ferhat Kiraz dışında tüm oyuncular katıldı. İdmanın ilk bölümlerinde ısınma ve kısa bir 5’e 2 yapan futbolcular daha sonra pas çalışmasına geçti. Tam saha etrafına kurulan 2 farklı kale taç çizgileri üzerine yerleştirilirken, futbolcular önce karşılıklı pas yapıp, arkadaşlarından aldıkları topla kalelere şut gönderdi. İdmanın bu bölümü tüm oyuncular için zevkli ve eğlenceli geçerken, özellikle Amutu ve Pereira’nın golleri kalecileri çaresiz bıraktı.

ANTALYA KAMPI İPTAL!
  Antrenmanın son bölümünde hafif ağrıları olan Sadık ve Caner düz koşuyla çalışmayı tamamlarken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç oynadı. Formda olan Eren Tozlu gollerine çift kalede de devam ederken, tüm oyuncuların hırsı ve çalışma azmi İrfan Buz’u mutlu etti. Elazığ maçı hazırlıklarına Malatya’da devam edeceği öğrenilen sarı kırmızılılar, olası Antalya kampını da iptal etti. Cuma gününe kadar Malatya’da hazırlanacak temsilcimiz hava yoluyla İstanbul’a geçecek. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya