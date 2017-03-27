TFF 1. Lig’in 26. Haftasında İstanbul’da Elazığspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Orduzu’da bulunan çift sahada gerçekleştirilen idman saat 13.00’te başladı.

ŞUT VE PAS ÇALIŞMASI YAPTILAR

Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmana sakatlığı gerekçesiyle Ankara’da bulunan Ferhat Kiraz dışında tüm oyuncular katıldı. İdmanın ilk bölümlerinde ısınma ve kısa bir 5’e 2 yapan futbolcular daha sonra pas çalışmasına geçti. Tam saha etrafına kurulan 2 farklı kale taç çizgileri üzerine yerleştirilirken, futbolcular önce karşılıklı pas yapıp, arkadaşlarından aldıkları topla kalelere şut gönderdi. İdmanın bu bölümü tüm oyuncular için zevkli ve eğlenceli geçerken, özellikle Amutu ve Pereira’nın golleri kalecileri çaresiz bıraktı.

ANTALYA KAMPI İPTAL!

Antrenmanın son bölümünde hafif ağrıları olan Sadık ve Caner düz koşuyla çalışmayı tamamlarken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç oynadı. Formda olan Eren Tozlu gollerine çift kalede de devam ederken, tüm oyuncuların hırsı ve çalışma azmi İrfan Buz’u mutlu etti. Elazığ maçı hazırlıklarına Malatya’da devam edeceği öğrenilen sarı kırmızılılar, olası Antalya kampını da iptal etti. Cuma gününe kadar Malatya’da hazırlanacak temsilcimiz hava yoluyla İstanbul’a geçecek.

FATİH AVCI