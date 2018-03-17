KAPLAN FIRTINAYA KARŞI!

Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak Yeni Malatyaspor, Karadeniz’den puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapıyor. Fenerbahçe mağlubiyetini telafi etmek isteyen sarı kırmızılı takımda eksik ya da cezalı oyuncu bulunmazken, temsilcimiz Malatya’daki hazırlıklarını tamamladı.

PEREİRA VE CİSSOKHO 11’E DÖNEBİLİR

Zorlu deplasmana yorucu bir yolculukla gidecek Yeni Malatyaspor, bugün öğle saatlerinde İstanbul’a oradan da aktarmalı olarak Trabzon’a uçacak. Ter idmanını Trabzon’da yapacak sarı kırmızılı temsilcimizde sakat ya da eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe maçındaki 4-1-4-1 sisteminin dışında hafta içi yapılan antrenmanlarda klasik oyun kurgusuna dönüş sinyalleri veren Erol Bulut, Aly Cissokho’yu 11’e dahil edebilir. Mina-Doria-Sadık, Murat-Azubuike-Aytaç üçlülerinden bir hayli memnun olan Bulut, 2 haftadır yedek soyundurduğu Pereira’yı da çift kale maç yaptırdığı idmanda A takımda denedi. En kötü 1 puan mantığıyla sahaya çıkacak Yeni Malatyaspor, rakibin etkili hücumcularından çekiniyor.

FIRTINAYA ÖNLEM ALINACAK

Burak Yılmaz, Sosa, Kucka, Abdulkadir, Yusuf Yazıcı ve Olcay gibi etkili silahlara sahip rakibini, orta saha ve savunma hattının bir birine yakın oynamasıyla çözmeyi planlayan Bulut, defans hattını da geride tutarak savunma arkasında yaratılacak pozisyonları önlemeyi hedefliyor. Ev sahibi takımda da eksik cezalı bulunmazken, Bordo mavililerin Avrupa kupalarına katılma hedefi bulunuyor. Lig’de Akhisar’ın 4 haftalık galibiyet serisini bitiren Trabzonspor, bu sezon sahasında iyi bir görüntü çizmiyor. Akhisarspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Alanyaspor’a kaybeden bordo mavililer iç sahada 2 beraberlik 6 galibiyet aldı.

Yarın saat 16.00’da başlayacak maçta her iki takımın dost taraftar grupları tribünde kardeşlik mesajı vermeye hazırlanıyor. Trabzonspor ve Malatyasporlu taraftarlar her iki şehrin taraftar dernekleri vasıtasıyla kent meydanında toplanıp maça beraber gidecek. Ligde rahat konumda olan iki takımın müsabakasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi