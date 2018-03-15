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KAPLAN FIRTINAYA BİLENİYOR!

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’la hafta sonunda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda futbolcuların bu maça iddialı hazırlandığı öğrenildi.

KAPLAN FIRTINAYA BİLENİYOR!

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’la hafta sonunda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda futbolcuların bu maça iddialı hazırlandığı öğrenildi.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 12:28
KAPLAN FIRTINAYA BİLENİYOR!

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Yeni Malatyaspor, bu maça iddialı hazırlanıyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında 2-0 mağlup olan ve 2 haftalık galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılar, yeni bir çıkış yakalamanın peşinde. Genç çalıştırıcı Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleştirilen idmanda eksik oyuncu bulunmazken futbolcular taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

Öğleden sonra yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma oyunuyla programı sürdürdü. Gruplar halinde dönüşümlü olarak dar alanda çift kale maç yapan kaplanlar daha sonra antrenmanı tamamladı. Öte yandan geçen hafta Fenerbahçe karşısında oynattığı 3-5-2 sisteminde değişikliğe giderek, yeniden 4-3-3 sitemine dönen Teknik Direktör Erol Bulut’un, kulübeye çektiği Michael Pereira’ya da yeniden on birde şans verdiği görüldü. Yeni Malatyaspor bugün yapacağı çalışmayla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporTrabzonsporErol Bulut
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