KAPLAN FIRTINAYA BİLENİYOR!

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Yeni Malatyaspor, bu maça iddialı hazırlanıyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında 2-0 mağlup olan ve 2 haftalık galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılar, yeni bir çıkış yakalamanın peşinde. Genç çalıştırıcı Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleştirilen idmanda eksik oyuncu bulunmazken futbolcular taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

Öğleden sonra yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma oyunuyla programı sürdürdü. Gruplar halinde dönüşümlü olarak dar alanda çift kale maç yapan kaplanlar daha sonra antrenmanı tamamladı. Öte yandan geçen hafta Fenerbahçe karşısında oynattığı 3-5-2 sisteminde değişikliğe giderek, yeniden 4-3-3 sitemine dönen Teknik Direktör Erol Bulut’un, kulübeye çektiği Michael Pereira’ya da yeniden on birde şans verdiği görüldü. Yeni Malatyaspor bugün yapacağı çalışmayla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi