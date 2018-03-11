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KAPLAN FENER'E BOYUN EĞDİ!

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

KAPLAN FENER'E BOYUN EĞDİ!

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

ADMİN1
ADMİN1
11 Mart 2018 Pazar 18:13
KAPLAN FENER'E BOYUN EĞDİ!

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 
5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boutaib'in uzaktan sert şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 
15. dakikada sol kanattan Rahman'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Adem'in plasesi dışarı çıktı. 
19. dakikada Aytaç’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunu Volkan son anda kornere çeldi. 
31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Neustaedter'in şutunda top az farkla auta gitti.. 
34. dakikada Dirar'ın ceza sahası dışından şutunda Mehmet Topal'ın kafayla dokunda, top kaleci Ertaç'tan döndü. Pozisyonun devamında Neustaedter meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 

Stat: Malatya 
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Dorıa xx, Murat Yıldırım xx, Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık xx, Adem xx, Chebake xx, Aytaç xx, Mina xx, Rahman Buğra xx 
Yedekler: Farnolle, Pereira, Nacer Barazite, Eren, Cissokho, Berk, Dening, Gilberto, Diallo, Mustafa 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Skrtel xx, Neustaedter xxx, Şener xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Giuliano xx, Dirar xxx, Aatif xx, Fernando xx 
Yedekler: Kameni, Isla, Alper, Mehmet Ekici, Neto, Valbuena, Erten, Oğuz, Serhat, Soldado 
Teknik Direktör: Aykut Kocaman 
Gol: Neustaedter (dk. 34) (Fenerbahçe) 
Sarı kart: Neustaedter (Fenerbahçe) 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 
60. dakikada sağ kanattan Dirar’ın ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda top dışarı çıktı. 
61. dakikada Giuliano’nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandao'nun yerden şutu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 
62. dakikada Chebake’nin ortasında ceza sahası içinde Adem kafa vuruşunda Volkan topu kornere çeldi. 
90. dakikada ceza sahası sol kanadından Alper’in ortasında arka direkte Giuliano topu ağlara gönderdi. 0-2 

Stat: Malatya 
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Doria xx (Gilberto dk. 70 x), Murat Yıldırım xx (Pereira dk. 80 ?), Boutaib x (Berk dk. 90 ?), Azubuike xxx, Sadık xx, Adem xx, Chebake xxx, Aytaç xx, Mina xx, Rahman Buğra xx 
Yedekler: Farnolle, Nacer Barazite, Eren, Cissokho, Dening, Diallo, Mustafa 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Fenerbahçe: Volkan xxx, Hasan Ali xx, Skrtel xxx, Neustaedter xxx (Neto dk. 59 xx), Şener xx, Mehmet Topal xxx, Josef de Souza xxx, Giuliano xxx, Dirar xxx, Aatif xx (Oğuz Kağan dk. 94 ?), Fernandao xx (Alper dk. 70 xx) 
Yedekler: Kameni, Isla, Alper, Mehmet Ekici, Neto, Valbuena, Erten, Oğuz, Serhat, Soldado 
Teknik Direktör: Aykut Kocaman 
Goller: Neustaedter (dk. 34), Giuliano (dk. 90) (Fenerbahçe) 
Sarı kartlar: Neustaedter, Aatif (Fenerbahçe) -

busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 11.03.2018 18:19
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYENİMALATYASPOR
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