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Kaplan evinde yok!

Süper Lig'de 4. Haftanın açılış maçında yenilgisiz iki takım Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor ile Konyaspor'un mücadelesinde gülen taraf Miloseviç'in tek golüyle misafir takım oldu...

Kaplan evinde yok!

Süper Lig'de 4. Haftanın açılış maçında yenilgisiz iki takım Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor ile Konyaspor'un mücadelesinde gülen taraf Miloseviç'in tek golüyle misafir takım oldu...

31 Ağustos 2018 Cuma 23:52
Kaplan evinde yok!

Spor Toto Süper Lig’de 4. haftanın açılış karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşma Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
75. dakikada Boutaib’in ceza sahası içerisine taşıdığı topta müsait durumdaki Ahmet Ildız iyi bir vuruş yapamadı ve tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.
80. dakikada Rahman’ın pasında topla buluşan Adem’in vuruşunda kaleci rahatlıkla kontrol etti.
87. dakikada Atiker Konyaspor’da Jahovic ceza sahasında kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Jahovic'in vuruşunda top kalecide kaldı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Alpaslan Dedeş xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Guilherme x, Boutaib x, Adem x (Dia dk. 80 x), Sadık x, Pereira x (Ahmed dk. 45 x), Sincere x, Aleksic x (Ömer dk. 64), Issam x, Mina x, Rahman x
Yedekler: Farnolle, Eren, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Selim xx, Jonsson xxx, Jevtovic xx (Moke dk. 73 x), Yatabare xx, Milosevic xxx, Uğur xx, Vedat xx (Jahovic dk. 66 xx), Fofona xxx, Ferhat xx (Opanasenko dk. 33 xx), Skubic xxx
Yedekler: Volkan, Fallou Diagne, Ali Turan, Traore, Mahmut, Amir, Mücahit
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Milosevic (dk. 14) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartalar: Mina, Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Jevtovic, Vedat, Selim, Fofona (Atiker Konyaspor)

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