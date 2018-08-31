Kaplan evinde yok!

Spor Toto Süper Lig’de 4. haftanın açılış karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşma Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

75. dakikada Boutaib’in ceza sahası içerisine taşıdığı topta müsait durumdaki Ahmet Ildız iyi bir vuruş yapamadı ve tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.

80. dakikada Rahman’ın pasında topla buluşan Adem’in vuruşunda kaleci rahatlıkla kontrol etti.

87. dakikada Atiker Konyaspor’da Jahovic ceza sahasında kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Jahovic'in vuruşunda top kalecide kaldı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Alpaslan Dedeş xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Guilherme x, Boutaib x, Adem x (Dia dk. 80 x), Sadık x, Pereira x (Ahmed dk. 45 x), Sincere x, Aleksic x (Ömer dk. 64), Issam x, Mina x, Rahman x

Yedekler: Farnolle, Eren, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Selim xx, Jonsson xxx, Jevtovic xx (Moke dk. 73 x), Yatabare xx, Milosevic xxx, Uğur xx, Vedat xx (Jahovic dk. 66 xx), Fofona xxx, Ferhat xx (Opanasenko dk. 33 xx), Skubic xxx

Yedekler: Volkan, Fallou Diagne, Ali Turan, Traore, Mahmut, Amir, Mücahit

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Milosevic (dk. 14) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartalar: Mina, Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Jevtovic, Vedat, Selim, Fofona (Atiker Konyaspor)