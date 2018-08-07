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Kaplan, Erkan Kaş’la el sıkıştı!

Yeni Malatyaspor, geçen sezon Kayserispor forması giyen Erkan Kaş ile 2 yıllık (1+1) sözleşme imzaladı. Transferde en son kadrosuna Brezilyalı oyuncu Guilherme Costa Marques’i katan sarı-kırmızılılar, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren genç oyuncuyu renklerine bağlayarak savunmaya takviye yaptı.

Kaplan, Erkan Kaş’la el sıkıştı!

Yeni Malatyaspor, geçen sezon Kayserispor forması giyen Erkan Kaş ile 2 yıllık (1+1) sözleşme imzaladı. Transferde en son kadrosuna Brezilyalı oyuncu Guilherme Costa Marques’i katan sarı-kırmızılılar, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren genç oyuncuyu renklerine bağlayarak savunmaya takviye yaptı.

07 Ağustos 2018 Salı 11:39
Kaplan, Erkan Kaş’la el sıkıştı!

Süper Lig’deki ikinci sezonunda oluşturacağı güçlü kadroyla üst sıraları hedefleyen Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Transferde en son kadrosuna Brezilyalı oyuncu Guilherme Costa Marques’i katan sarı-kırmızılılar, geçen sezon Kayserispor forması giyen Erkan Kaş ile 2 yıllık (1+1) sözleşme imzaladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde Yeni Malatyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu kaydeden Erkan Kaş, “Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım attığım imza her iki taraf içinde hayırlı olur. Buraya başarılı olmaya geldim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Futbola 15 yaşında başlayan Kaş, Beşiktaş altyapısında sergilediği performansla profesyonel futbolculuk kariyerine burada başladı. Yıllar içerisinde sırasıyla Rizespor, Beşiktaş, Karabükspor, Sivasspor ve Kayserispor formalarını giyen genç oyuncu kariyerinde çıktığı 229 maçta 8 gol kaydetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 07.08.2018 11:41
Anahtar Kelimeler:
KayserisporYeni MalatyasporErkan Kaş
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