08 Ocak 2017 Pazar

KAPLAN DOLU DİZGİN

Ligin ikinci yarısına Antalya/Side’de hazırlanan Yeni Malatyaspor kampın 6. gününde Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yedek ve asil oyunculardan kurulu bir takımla sahaya çıkan sarı kırmızılı temsilcimiz karşılaşmayı 2-1 kazandı. Yeni Malatyaspor’un golleri Dialiba ve Murat’tan geldi.

08 Ocak 2017 Pazar 11:40
KAPLAN DOLU DİZGİN
Antlaya’da sürdürdüğü 10 günlük devre arası kampının sonuna gelen Yeni Malatyaspor kamptaki ilk ve tek hazırlık maçını dün akşam Giresunspor ile oynadı. Kulüp başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği müsabaka Giresunspor’un isteği üzerine Titanic Otel’in sahasında oynandı. 
Karşılaşmaya yedek ve asil oyunculardan kurulu, ilk onbirle çıkan Yeni Malatyaspor’da yeni transferler Sezer Özmen ve Ahmet Aras yedek kulübesinde başladı. Yeni Malatyaspor sahaya, Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Rahman Buğra, Sedat Ağçay, Azubuike, Sunday Mba, İrfan Başaran, Mehmet Sak, Eren Tozlu ve Osman Fırat ilk on biriyle çıktı. Fatih Gürden, Hakan Canbazoğlu, Abdulsamet Damlu, Furkan Pekşen, Sezer Özmen, Mehmet Zincirkıran, Dialiba, Taylan Ökke, Ahmet Aras ve Michael Pereira karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İrfan Buz, ilk 11’de ideal ve yedek oyunculara karma halinde şans vererek, karşılaşmayı tüm teknik heyetiyle beraber izleyen Sivasspor cephesine de ip ucu vermedi. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın ikinci yarısında Murat Akça ve Dialiba Yeni Malatyaspor’u galibiyete taşıdı.
FATİH AVCI
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