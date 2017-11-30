Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında 0-0 eşitlikle sona eren maçta yaşanan saha olayları nedeniyle iki kulüp, müsabakada görevli TFF temsilcilerin raporu doğrultusunda PFDK’ya sevk edildi. TFF’nin resmi internet sayfasından yayınlanan bilgi notu şu şekilde:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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