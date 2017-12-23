23 Aralık 2017 Cumartesi

Kaplan da Aslan da PFDK’da!

Süper Ligin 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki saha olayları gerekçesiyle, her iki takımda TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiler.

21 Aralık 2017 Perşembe 12:24
Kaplan da Aslan da PFDK’da!

  Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, aralarında Yeni Malatyaspor’un da bulunduğu 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Ligin 16. Haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Yeni Malatyaspor, Galatasarat, Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor, Karabükspor ve Konyaspor PFDK’ya sevk edildi. TFF tarafından açıklanan Yeni Malatyaspor ve Galatasaray’ın sevk gerekçeleri şöyle:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahPFDK

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