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Kaplan bugün yolcu

Süper Lig’de 2018 – 2019 futbol sezonunun ilk maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın Malatya’daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Bugün Elazığ aktarmalı İzmir’e uçacak sarı kırmızılı takımda yeni transferlerle birlikte 5 eksik oyuncu bulunurken, yarınki maç öncesi teknik direktör Erol Bulut’un şans vereceği isimler merakla bekleniyor.

Kaplan bugün yolcu

Süper Lig’de 2018 – 2019 futbol sezonunun ilk maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın Malatya’daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Bugün Elazığ aktarmalı İzmir’e uçacak sarı kırmızılı takımda yeni transferlerle birlikte 5 eksik oyuncu bulunurken, yarınki maç öncesi teknik direktör Erol Bulut’un şans vereceği isimler merakla bekleniyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:52
Kaplan bugün yolcu

Yeni Malatyaspor Süper Lig’deki bu sezon ilk maçına İzmir’de çıkacak. Yarın gece 21.45’te Göztepe’ye konuk olacak Yeni Malatyaspor bu maçın son çalışmasını dün Malatya’da gerçekleştirdi. Hazır olmayan ve sakatlıkları bulunan oyuncular takımdan ayrı çalışırken, teknik direktör Erol Bulut çift kale maç oynattı.

EROL BULUT’UN AKLINDA KİMLER VAR?

Çift kale maçta bir çok oyuncuya as ve yedek takımda şans vererek, Göztepe maçının kafasındaki 11’ini belirlemeye çalışan Erol Bulut’un kalede Ertaç, savunmada Mina, Sadık, İssam Chabeke, orta sahada Murat ve yeni transfer Aleksic, hücum hattında ise Adem, Pereira, Khalid ve Guilherme’yi zaman zaman as takımda oynattığı görüldü. Sakatlıkları süren Eren Tozlu, Azubuike, Farnolle ile tam olarak fiziksel hazır olmayan Mitchell Donald ve Erkan Kaş’ın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Durumu şüpheli olan Rahman Buğra’nın ise İzmir’e götürüleceği son durumuna maç saati bakılacağı öğrenildi.

İZMİR’DE BÜYÜK DESTEK

Göztepe maçı için bugün sabah kahvaltısından sonra karayoluyla Elazığ’a oradan havayoluyla İzmir’e uçacak sarı kırmızılı kafile ter idmanını İzmir’de gerçekleştirecek. Yeni Malatyaspor’u Göztepe deplasmanında Malatyalı futbolseverler de yalnız bırakmayacak. Yaklaşık 800 koltuk ayrılırken bunlardan 500 civarında biletin satıldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Göztepe’yi 2 maçta da mağlup edemeyen Yeni Malatyaspor, sezona puan ve puanlarla başlamak için İzmir’den güzel bir sonuçla ayrılmak istiyor.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’de 2018 – 2019 Futbol SezonuGöztepeYeni Malatyaspor
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