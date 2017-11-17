Süper Lig’ in 12. haftasında deplasmanda A. Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın Malatya’daki son çalışmasını dün gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kontrolü ve pas çalışması yapan sarı kırmızılılar, antrenmanı dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla tamamladı. Yeni Malatyaspor’da sakatlığı tamamen düzelmediği için takımdan ayrı çalışan Rahman Buğra Çağıran ve sarı kart cezalısı Khalid Boutaib A. Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Bugün sabah özel uçakla Alanya’ya gidecek sarı kırmızılılarda cezalı Khalid ile sakat Rahman dışında tüm oyuncular kafileye dahil edilecek. Alanya’da konaklayacağı otelin sahasında yarın kısa bir ter idmanı gerçekleştirecek sarı kırmızılar, daha sonra maç saatini bekleyecek.

FATİH AVCI