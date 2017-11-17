17 Kasım 2017 Cuma

Kaplan bugün gidiyor

Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bugün özel uçakla Alanya’ya gidecek sarı kırmızılı kafile, maçın ter idmanını yarın yaparak, konakladığı otelde kampa girecek. Cezalı Khalid ve sakat Rahman Buğra kafilede yer almayacak.

17 Kasım 2017 Cuma 10:47
Kaplan bugün gidiyor

  Süper Lig’ in 12. haftasında deplasmanda A. Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın Malatya’daki son çalışmasını dün gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kontrolü ve pas çalışması yapan sarı kırmızılılar, antrenmanı dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla tamamladı. Yeni Malatyaspor’da sakatlığı tamamen düzelmediği için takımdan ayrı çalışan Rahman Buğra Çağıran ve sarı kart cezalısı Khalid Boutaib A. Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Bugün sabah özel uçakla Alanya’ya gidecek sarı kırmızılılarda cezalı Khalid ile sakat Rahman dışında tüm oyuncular kafileye dahil edilecek. Alanya’da konaklayacağı otelin sahasında yarın kısa bir ter idmanı gerçekleştirecek sarı kırmızılar, daha sonra maç saatini bekleyecek.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017