24 Şubat 2017 Cuma

Kaplan boğaz turu yarın başlıyor!

Altınordu ile Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Yeni Malatyaspor, günü yaptığı tek çalışmayla değerlendirdi.

24 Şubat 2017 Cuma 16:00
Kaplan boğaz turu yarın başlıyor!

  Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle tam kadro çalışan futbolcuların hırsı görülmeye değerdi. Teknik direktör İrfan Buz’un saha ortasında yaptığı toplantıyla başlayan idman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Altınordu maçının taktiği şeklinde geçen antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tüm takımı ikiye bölen İrfan Buz, pas ve yan top içerikli bir oyun oynattı. İdmanın son bölümlerinde çift kale maç yapan oyuncuların hırslı ve azimli oluşu teknik heyetin takdirini kazandı. Malatya’da bugün yapacağı son çalışmanın ardından yarın havayoluyla İstanbul’a uçacak sarı kırmızılı kafile, İstanbul’da konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek. Teknik direktör İrfan Buz’un kafileye 20 oyuncuyu dahil edeceği öğrenildi.

FATİH AVCI
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