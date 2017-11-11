11 Kasım 2017 Cumartesi

Kaplan bıraktığı yerden...

Süper Lig’in 12. Haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından dün başladı. Sakat Eren Tozlu,milli takımda olan Khalid ile izinli Mina dışında tüm futbolcuların yer aldığı idmanda uzun bir süreden sonra Aytaç ve Azubuıke de takımla birlikte çalıştı.

10 Kasım 2017 Cuma 11:56
Kaplan bıraktığı yerden...

  A milli futbol takımımızın dün Romanya ile oynadığı özel maçtan dolayı Süper Lig’de 12. Hafta maçları bu hafta sonu oynanmayacak. Bu nedenle 3 günlük iznin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak Alanya maçının ilk çalışmasına çıkan Yeni Malatyaspor’da sakat oyuncuların bir bir takıma dönüyor olması Erol Bulut ve ekibini memnun etti.

AZUBUIKE VE AYTAÇ GERİ DÖNDÜ
  Orduzu Spor Tesisleri antrenman sahalarında yapılan çalışmaya izinli olan Arturo Mina, Fas Milli Takım kadrosunda olan Khalid ile tedavisine İstanbul’da devam edilen Eren Tozlu katılmadı. Yaklaşık 20 gündür takımlarından ayrı kalan Azubuıke ve Aytaç Kara’nın da antrenmanda arkadaşlarıyla tüm antrenman programının içinde yer alması büyük bir sevinç yarattı. Alanya maçı öncesi orta sahada eli genişleyecek Erol Bulut, futbolculara izinden sonraki ilk idman olduğu için fazla yüklenmedi. Yaklaşık 1 saat süren idmanda oyuncular, 12 dakikalık tempolu koşu, kısa bir çıkış çalışarak 5’e 2 oynadı. Başakşehir mağlubiyetinin izlerini üzerlerinden çabuk atan futbolcular, Alanyaspor maçı tarihine kadar Malatya’da hazırlıklarına devam edecek. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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