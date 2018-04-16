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KAPLAN BERABERLİĞE RAZI OLDU

Süper Lig'de 29. hafta maçında küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor' u ağırlayan Yeni Malatyaspor, Antalya temsilcisiyle 1-1 berabere kaldı. Ligde son haftalara girilirken rahatlamak isteyen sarı-kırmızılılar 78'de Adem Büyük'le öne geçerken son sözü 90+4'te Welinton söyledi.

KAPLAN BERABERLİĞE RAZI OLDU

Süper Lig'de 29. hafta maçında küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor' u ağırlayan Yeni Malatyaspor, Antalya temsilcisiyle 1-1 berabere kaldı. Ligde son haftalara girilirken rahatlamak isteyen sarı-kırmızılılar 78'de Adem Büyük'le öne geçerken son sözü 90+4'te Welinton söyledi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:13
KAPLAN BERABERLİĞE RAZI OLDU

Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın önemli mücadelesinde Yeni Malatyaspor,Alanyaspor’u konuk etti. Kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada taraflar 1’er puana razı olurken Alanyaspor 1 puanı 90+4’te kurtardı.

33. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutu savunmadan geri döndü.
37. dakikada Chabeke’nin sağ kanattan ortasında Adem'in kafasında top yandan auta çıktı.

50. dakikada sol kanatta Fernandes’in yaptığı ortaya yükselen Douglas kafayla vuruşunu yaptı top auta çıktı.

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Azubuıke, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra yerden şutunu çekti, meşin yuvarlak direği sıyırarak auta çıktı.

59. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortaya Pereira dokundu top üstten auta çıktı.

66. dakikada sağ kanatan yapılan ortada Efecan topu kafayla ceza sahası dışındaki Emre Akbaba’ya bıraktı onun yerden çektiği şutta top direğin dibinden dışarıya çıktı.

71. dakikada Pereira’nın sağ kanattan yaptığı ortasına yükselen Adem topu auta gönderdi.

78. dakikada Murat Yıldırım’ın orta saha çizgisi üzerinden gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Adem Büyük topu göğsüyle indirdikten sonra vuruşunu yaptı top ağlara gitti. 1-0

94. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Ertaç'ın yumrukladığı topa kafayla dokunan Welinton topu boş kaleye gönderdi ve skoru 1-1’e taşıdı

Yeni Malatyaspor gelecek hafta Beşiktaş’a konuk olurken, Alanyaspor ise Galatasaray’ı ağırlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAlanyaspor
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