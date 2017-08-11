11 Ağustos 2017 Cuma

Kaplan basına kapalı çalıştı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 1. haftasında 13 Ağustos Pazar günü oynayacağı Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 12:04
Kaplan basına kapalı çalıştı

  Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı tek antrenmanla günü geçiren sarı-siyahlılarda taktik çift kalede futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Teknik Direktör Sağlam’ın Osmanlı maçının taktiğini futbolcularına ezberletmeye çalıştığı antrenmanda Barazit, Dia ve Ahmet Aras performanslarıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bu arada tecrübeli çalıştırıcı Sağlam, yapılan çift kale maçta Osmanlı maçında sahaya sürmeyi planladığı ideal on biri de denedi. Çift kaleyi sık sık durdurarak futbolcularını yapmaları gerekenler konusunda uyaran Sağlam, özellikle bloklar arasını pas yaparak geçmeleri gerektiğini sık sık vurguladı. Yeni Malatyaspor, yarın 18.00’de yapacağı antrenmanla Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. Kulüp son 2 çalışmanın sadece 15 dakikalık bölümünü basına açarken, futbolcu röportajları ise yasaklandı.

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