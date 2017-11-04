Süper Lig’de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını memnun eden Yeni Malatyaspor’da 5 Kasım Pazar günü Malatya’da oynanacak Başakşehir maçının hazırlıkların sürüyor. Salonda güçlendirme çalışması yapan orta saha oyuncusu Azubuike ile sakatlıkları süren Aytaç Kara, Rahman Buğra ve Eren Tozlu’nun yer almadığı antrenmanda Teknik Sorumlu Erol Bulut oyuncularına Başakşehir maçının taktiğini uygulattı. Taktik ağırlıklı çift kalede Pazar günkü maçta sahaya süreceği as kadroyla yedeklere kanat organizasyonu ve orta alan mücadelesine dayalı bir taktik anlayışı aşılamaya çalıştığı gözlenen Erol Bulut’un geçen haftaki kazanan kadroyu bozmadığı görüldü. Pereira ve Adem’e kanatları daha iyi kullanmaları ve ceza sahasına isabetli orta yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Bulut’un savunma oyuncularına da rakibin hızlı oyuncularına karşı boş alan bırakmamalarını söylediği gözlendi. Takımın antrenmana başlama saatinden yarım saat önce antrenman sahasında toplanan kaleciler Ertaç Özbir, Fabien Ceddy Farnolle ve Emre Selen ise kaleci antrenörü nezaretinde çalıştı. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ