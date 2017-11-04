04 Kasım 2017 Cumartesi

Kaplan, Başakşehir’e bileniyor!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, sahasında İstanbul ekibi Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdürdü. Takımın antrenmana başlama saatinden yarım saat önce antrenman sahasında toplanan kaleciler Ertaç Özbir, Fabien Farnolle Farnolle ve Emre Selen antrenörü nezaretinde çalıştı.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:41
Kaplan, Başakşehir’e bileniyor!

  Süper Lig’de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını memnun eden  Yeni Malatyaspor’da  5 Kasım Pazar günü Malatya’da oynanacak Başakşehir maçının hazırlıkların sürüyor. Salonda güçlendirme çalışması yapan orta saha oyuncusu Azubuike ile sakatlıkları süren Aytaç Kara, Rahman Buğra ve Eren Tozlu’nun yer almadığı antrenmanda Teknik Sorumlu Erol Bulut oyuncularına Başakşehir maçının taktiğini uygulattı. Taktik ağırlıklı çift kalede Pazar günkü maçta sahaya süreceği as kadroyla yedeklere kanat organizasyonu ve orta alan mücadelesine dayalı bir taktik anlayışı aşılamaya çalıştığı gözlenen Erol Bulut’un geçen haftaki kazanan kadroyu bozmadığı görüldü. Pereira ve Adem’e kanatları daha iyi kullanmaları ve ceza sahasına isabetli orta yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Bulut’un savunma oyuncularına da rakibin hızlı oyuncularına karşı boş alan bırakmamalarını söylediği gözlendi. Takımın antrenmana başlama saatinden yarım saat önce antrenman sahasında toplanan kaleciler Ertaç Özbir, Fabien Ceddy Farnolle ve Emre Selen ise kaleci antrenörü nezaretinde çalıştı. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla  Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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