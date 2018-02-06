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Kaplan, Antalya’da yara aldı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor sahasında, Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Kaplan, Antalya’da yara aldı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor sahasında, Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 11:57
Kaplan, Antalya’da yara aldı

Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Celustka xx, Sakıb Aytaç xx, Diego Angelo xx, Nazim Sangare xx, Zeki Yıldırım xx, Charles Da Silva xx, Richard Danilo x (Mostapha El Kabir dk. 46 xx), Maicon Marques xx (Soulaymane Doukara dk. 85 ?), Emre Güral x (Hakan Özmert dk. 76 x), Deniz Kadah xxx
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Ruud Boffin, Danon Djourou, Yusuf Çelik, Chico, Harun Alpsoy, Mılan Jevtovıc
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Issam Cıhebake x, Sadık Çiftpınar x, Ally Cissokho x (Rahman Çağıran dk. 86 ?), Doria Macedo x Murat Yıldırım x, Micheal Pereira x (Eren Tozlu dk. 75 x), Aytaç Kara x Sadio Diallo x, Adem Büyük x (Maenfuh Sincere dk. 62 x), Khalid Boutaib x
Yedekler: Fabien Farnolle, Gökhan Akkan, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Arturo Meza, Berk Yıldız, Rahman Çağıran, Fernando Denıng, Mustafa Eskihallaç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Deniz Kadah (dk. 9 pen. ve 66), El Kabir (dk. 90) (Antalyaspor), Aytaç Kara (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Issam Chebake (dk. 51) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Adem, Murat (Evkur Yeni Malatyaspor), Emre Güral, Doukara (Antalyaspor) busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporAntalyasporSpor Toto Süper Lig
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