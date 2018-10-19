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Kaplan Ankara yolcusu

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor.

Kaplan Ankara yolcusu

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor.

19 Ekim 2018 Cuma 11:54
Kaplan Ankara yolcusu

Sarı-kırmızılılar yarın Antalya’dan ayrılarak Ankara’ya geçecek. Lige verilen milli maç arasında Antalya’da kamp yaparak, ligde oynayacağı Ankaragücü maçına hazırlanan sarı-kırmızılılarda sağ kanat oyuncusu Sincere Seth dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib’in de kampa katılarak çalışmalara başladıkları belirtilirken, bu oyuculardan Farnolle’nin bu hafta yedek bekletileceği, golcü Khalid Boutaib’in ise yine sahaya on birde çıkacağı öğrenildi. Günü sabah yaptığı antrenmanla geçiren Malatya ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, yapılan taktik çift kale maç ise kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

E.Y. Malatyaspor, hazırlıklarını yarın tamamlayacak. Antalya’da ter idmanı yapacak kaplanlar aynı gün akşam saatlerinde Ankara’ya gidecek.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAnkaragücü
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