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KAPLAN ALTIN BULDU

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 24.haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u Khalid'in 87.dakikada kaydettiği golle 1 - 0 mağlup etti. Ligde kalan 10 hafta öncesi kümede kalma adına dev bir adım atan kaplanlar ev sahibini ateşe attı...

KAPLAN ALTIN BULDU

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 24.haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u Khalid'in 87.dakikada kaydettiği golle 1 - 0 mağlup etti. Ligde kalan 10 hafta öncesi kümede kalma adına dev bir adım atan kaplanlar ev sahibini ateşe attı...

busabahmalatya
busabahmalatya
04 Mart 2018 Pazar 18:15
KAPLAN ALTIN BULDU

Süper Lig’de düşmeme mücadelesi veren Konyaspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Maçın gelirinin Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı müsabakayı yaklaşık 20 bin Konyaspor’lu takip ederken, Malatyalı futbolseverler de takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil beyazlı takımda eksik ya da cezalı bulunmazken, Yeni Malatyaspor’ da sakat Cissokho forma giymedi. Annesi ameliyat olduğu için son gün maç kadrosundan çıkarılan Murat Yıldırım’ın yerine ise Rahman Buğra orta sahada forma giydi.  Khalid’in 87. Dakikada kaydettiği golle 3 puanın sahibi olan Yeni Malatyaspor ev sahibini ateşe atarken, ligde kalan 10 hafta öncesi kümede kalma yolunda oldukça rahatladı...

Maçtan dakikalar 
8. dakikada sağ kanattan Ömer Ali'nin ceza sahasına ortasında arka direkte Jahovic'in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 
15. dakikada sağ kanattan Ferhat'ın kullandığı köşe atışında . Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen Ali Turan kafa vuruşunu yaptı, ancak top kalece Ertaç'ın kontrolünde kaldı. 
23. dakikada sağ kanattan Aytaç'ın kullandığı serbest atışta savunmadan seken topla buluşan Pereira ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak top direğin yanından dışarı çıktı. 
27. dakikada sağ kanattan Skubic'in ceza sahasına ortasında kaleci Ertaç topu çeldi. 

Stat: Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Yugar Bebek xx, Erkan Akbulut xx 
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Moke ww, Filipovic xx, Mehdi xx, Eto’o xx, Ferhat xx, Jahovic xx, Skubic xx 
Yedekler: Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren, Selim, Jonsson, Volkan Şen, Orhan, Vedat, Fofana, Musa 
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sadık xx, Matheus xx, Azubuike xx, Chebake xx, Aytaç xx, Meza xx, Rahman Buğra xx, Boutaib xx, Adem xx, Pereira xx 
Yedekler: Farnolle, Gökhan, Nacer Barazite, Eren, Sincere, Berk, Fernando, Gilverto Olivera, Diallo, Mustafa 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Sarı kartlar: Ali Turan (Atiker Konyaspor), Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor) 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 
57. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ferhat'ın yerden yaptığı ortayla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eto'o şutunu çekti, ancak top kalenin yanından dışarı çıktı. 
64. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topun başına geçen Volkan, ceza sahası içine ortasını yaptı. Kaleci Ertaç'ın ellerinden seken topu savunma uzaklaştırdı. 
81. dakikada Boitaib'in sağ kanattan yolladığı pasta topla buluşan Gilberto, ceza sahası içinden kaleye şutunu çekti, ancak top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 
84. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında kısa pasla topla buluşan Gilberto, ceza sahası içine girip kaleye şutunu çekti. Top kaleci Serkan'a çarptıktan sonra kornere gitti. 
87. dakikada Mina'nın hızla kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla yere indiren Boutaib, önüne düşen topu düzeltip kaleye şutunu çekti ve takımını öne geçiren golü attı. 0-1 

Stat: Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Yugar Bebek xx, Erkan Akbulut xx 
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Ömer Ali xx (Orkan dk. 75 x), Milosevic xx, Moke ww (Fofana dk. 46 x), Filipovic xx, Mehdi xx, Eto’o xx (Volkan Şen dk. 63 x), Ferhat xx, Jahovic xx, Skubic xx 
Yedekler: Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren, Selim, Jonsson, Vedat, Musa 
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Matheus xx, Pereira xx (Gilverto Olivera dk. 78 x), Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık xx, Adem xx (Diallo dk. 61 x), Chebake xx, Aytaç xx, Meza xx, Rahman Buğra xx (Berk 90+3 ?) 
Yedekler: Farnolle, Gökhan, Nacer Barazite, Eren, Sincere, Fernando, Mustafa 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Gol: Boitaib (dk. 87) (Evkur Yeni Malatyaspor) 
Sarı kartlar: Ali Turan, Mehdi (Atiker Konyaspor), Azubuike, Matheus (Evkur Yeni Malatyaspor) 

FATİH AVCI

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