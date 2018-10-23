Kaplan ağır yaralı!

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Ankaragücü’ne penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan Y. Malatyaspor’da üzüntü hakim. Ligdeki son galibiyetini 6. haftada sahasında Ç.Rizespor’a karşı elde eden sarı kırmızılı temsilcimizde düşüş Ankaragücü maçında da devam etti. Rakibine vasat bir oyunla yenilen sarı-kırmızılılarda maç sonrası açıklamalarda bulunan Erol Bulut, özellikle ilk yarıda kötü oynadıklarını söyledi. Haftayı 12 puanla 10. sırada tamamlayan E.Y. Malatyaspor’da alınan mağlubiyetin yanında bir de on birin değişmez iki isminin kaybedilmesi moralleri iyice bozdu.

MİNA’NIN YERİNE AKÇA!

Yaşadığı sakatlıktan dolayı maçı tamamlayamayan orta saha oyuncusu Mitchael Donald ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen defans oyuncusu Arturo Mina’nın durumları zorlu Galatasaray maçı öncesi teknik heyeti düşündürüyor. Bu oyunculardan Donald’ın darbeye bağlı olarak bileğinden sakatlandığı ve son durumunun 1-2 gün içerisinde netleşeceği öğrenildi. Sakatlıktan yeni çıkan Rahman’ın da oyuna devam edememesi sağlık ekibini korkuttu. Mina’nın yokluğunda ise savunmada takımdaki 3 stoperden birisi olan Murat Akça forma giyecek. Bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada forma giymesi beklenen Murat’ın Galatasaray maçında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu. Bu arada E.Y. Malatyaspor Süper Lig’in 10. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün saat 15.00’te basına açık yapacağı antrenmanla başlayacak.