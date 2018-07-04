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Kaplan 4 günde 2 maça çıkacak!

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor yeni sezon çalışmalarına Bolu’da devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hazırlık maçları yapacaklarını belirten teknik direktör Erol Bulut, “Bir maçımız ayın 6’sında diğeri 10’unda olacak. Rumen birinci lig takımları ile olacak maçlar. İlk etapta iki maç, ikinci etapta üç maçımız olacak. Ama diğer takımlar henüz belli değil” dedi.

Kaplan 4 günde 2 maça çıkacak!

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor yeni sezon çalışmalarına Bolu’da devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hazırlık maçları yapacaklarını belirten teknik direktör Erol Bulut, “Bir maçımız ayın 6’sında diğeri 10’unda olacak. Rumen birinci lig takımları ile olacak maçlar. İlk etapta iki maç, ikinci etapta üç maçımız olacak. Ama diğer takımlar henüz belli değil” dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:36
Kaplan 4 günde 2 maça çıkacak!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Malatya’da başladığı yeni sezon hazırlıklarını Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde sürdürüyor. Kampta 20 oyuncuyla birlikte olduklarını söyleyen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bolu kampının ardından çalışmalarına Topuk Yaylası’nda devam ettiklerini belirterek, “Ayın 25’inde sezonu açtık. 5 günlük bir çalışmamız oldu Malatya’da. Bir günlük izinden sonra Bolu kampına geldik. Burada da çalışmalarımız devam ediyor. Şu an 16 futbolcu ve 4 kalecimiz var. Birkaç yabancımız 1-2 gün içerisinde bize katılacak. Yeni yapacağımız transferler var. 1-2 transfer yaptık. Birisi Alexsic, birisi de Ahmet Yıldızoğlu. Topuk Yaylası kampında yeni transferlerle birlikte yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“İSTEDİĞİNİZ FUTBOLCULARI BULAMIYORUZ”

Yapılacak transferler hakkında takımının ihtiyacına göre belirlemelerin yapılacağına dikkat çeken Bulut, “Neye ihtiyacımız varsa ona göre transfer yapacağız. Şu an iki transfer yaptık. Bu ikinin dışında 5 transfer daha olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Bunu henüz belirlemedik. Yerli futbolcumuz olması gerekiyor, onun da üzerinde duruyoruz ama maalesef istediğiniz futbolcuları bulamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Sözleşmesi olan futbolcular var. O yüzden yerli transfer de olacak, yabancı transfer de yapacağız” diye konuştu. Çalışmalar kapsamında hazırlık maçları yapacaklarını da belirten Bulut, “Bir maçımız ayın 6’sında diğeri 10’unda olacak. Rumen birinci lig takımları ile olacak maçlar. İlk etapta iki maç, ikinci etapta üç maçımız olacak. Ama diğer takımlar henüz belli değil” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporErol Bulut
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