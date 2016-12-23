TFF 1. Lig’de ilk sıralarda olmayı hedefleyen iki takım ligin devre arası öncesi son maçında karşı karşıya gelecek. Bu sezon TFF 1. Lig’de en çok lider olan iki takımın mücadelesi Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak. Boluspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün itibariyle kendi tesislerine sonuçlandıran Yeni Malatyaspor, akşam saatlerinde aktarmalı olarak yola çıktı.

‘BASİT GOL YEMEYİN’ UYARISI!

Malatya’da yapılan son çalışmada karşılaşmanın taktik anlayışı üzerinde duran teknik direktör İrfan Buz, hücum hattında Amutu’nun yokluğunda Sinan ve Eren’e şans tanıdı. Maç günü bu iki oyuncudan birinde karar kılacak Buz, bu kez takım savunmasının daha disiplinli yapılması için forvetten kaleciye kadar tüm oyuncuları tek tek uyardı. Son haftalarda yenilen basit gollere dikkat çeken Buz, oyuncularına maçın oynanacağı zemin hakkında bilgiler vererek, “En çok ayakta kalan ve az hata yapan kazanır” dedi.

MAÇTAN SONRA 7 GÜN İZİN!

Gerçekleştirilen son idmanın ardından karayoluyla akşam saatlerinde Elazığ’a, oradan da 17.45 uçağıyla Ankara’ya giden sarı kırmızılılar, başkentten karayoluyla Bolu’ya geçti. Ahmet Burak ve Amutu’nun yer almadı kafilede 21 oyuncu bulunuyor. Bugün Bolu’da kısa bir ter idmanı gerçekleştirip konakladığı Termal Otel’de kampa girecek temsilcimiz, maçın ardından ise kamp başlangıcına kadar izin yapacak.

FATİH AVCI