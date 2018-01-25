KANATLARDAN YIKACAK!

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor mücadelesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, günü taktik çalışmayla geçirdi.



Gol yollarındaki sorunu aşmak için atak organizasyonları ve gol vuruşu çalışan sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor’u duran toplardan yıkmayı planlıyor. Sivasspor karşısında 1 hafta aradan sonra Pereira, Aytaç ve Mina’ya şans vereceği tahmin edilen Erol Bulut’un, Arjantinli Dening’e de hazır ol talimatı verdiği öğrenildi.



Antrenmanda Rahman Buğra çağıran takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlığı tamamen iyileşen Dia da takımlar birlikte antrenmana katıldı. Fransız futbolcunun görev verilmesi halinde oynayabilecek durumda olduğu bildirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.