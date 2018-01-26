Kanatlar uçuracak!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor mücadelesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, günü taktik çalışmayla geçirdi.

Gol yollarındaki sorunu aşmak için atak organizasyonları ve gol vuruşu çalışan sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor’u kanatlardan vurmayı planlıyor. Form durumları gayet iyi olan Cissokho ve Chabeke’den daha fazla öne çıkmalarını isteyen Bulut, 11’de de bazı oynamalar yapacak. Sivasspor karşısında 1 hafta aradan sonra Pereira ve Aytaç’a şans vereceği tahmin edilen Erol Bulut’un, Arjantinli Dening’e de hazır ol talimatı verdiği öğrenildi. Antrenmanda Rahman Buğra çağıran takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlığı tamamen iyileşen Dia da takımlar birlikte antrenmana katıldı. Fransız futbolcunun görev verilmesi halinde oynayabilecek durumda olduğu bildirildi. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.busabahmalatya.com