Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119481
ALTIN
162.835
DOLAR
3.7333
STERLİN
5.3180
EURO
4.6567

Kanatlar uçuracak!

Sivasspor maçı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan Yeni Malatyaspor zorlu maçın taktiğini çalıştı. İlk 11’de bazı isimlerde değişikliğe gideceğinin sinyalini veren Erol Bulut’un kanat organizasyonlarında Chabeke ve Cissokho’dan daha fazla hücuma çıkmalarını istemesi dikkat çekti.

Kanatlar uçuracak!

Sivasspor maçı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan Yeni Malatyaspor zorlu maçın taktiğini çalıştı. İlk 11’de bazı isimlerde değişikliğe gideceğinin sinyalini veren Erol Bulut’un kanat organizasyonlarında Chabeke ve Cissokho’dan daha fazla hücuma çıkmalarını istemesi dikkat çekti.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 11:38
Kanatlar uçuracak!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor mücadelesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, günü taktik çalışmayla geçirdi.

Gol yollarındaki sorunu aşmak için atak organizasyonları ve gol vuruşu çalışan sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor’u kanatlardan vurmayı planlıyor. Form durumları gayet iyi olan Cissokho ve Chabeke’den daha fazla öne çıkmalarını isteyen Bulut, 11’de de bazı oynamalar yapacak. Sivasspor karşısında 1 hafta aradan sonra Pereira ve Aytaç’a şans vereceği tahmin edilen Erol Bulut’un, Arjantinli Dening’e de hazır ol talimatı verdiği öğrenildi. Antrenmanda Rahman Buğra çağıran takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlığı tamamen iyileşen Dia da takımlar birlikte antrenmana katıldı. Fransız futbolcunun görev verilmesi halinde oynayabilecek durumda olduğu bildirildi. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.busabahmalatya.com 

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper Ligin 19. Haftasında 28 Ocak Pazar Günü Saat 13.30da Karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor MücadelesiForm Durumları Gayet Iyi Olan Cissokho Ve Chabeke’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filede kötü sonuç!
Filede kötü sonuç!
MAÇA GELENLERE 10 BİN TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK...
MAÇA GELENLERE 10 BİN TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK...
Murat Yıldırım’ın sakatlığı korkuttu
Murat Yıldırım’ın sakatlığı korkuttu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim