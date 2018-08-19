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Kanarya’da 2 eksik

Benfica’ya elenerek Avrupa’da yoluna UEFA’da devam edecek Fenerbahçe, bugün oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında mutlak 3 puan arıyor.

Kanarya’da 2 eksik

Benfica’ya elenerek Avrupa’da yoluna UEFA’da devam edecek Fenerbahçe, bugün oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında mutlak 3 puan arıyor.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:05
Kanarya’da 2 eksik

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak. Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Malatya deplasmanında forma bekliyor. Teknik direktör Phillip Cocu, 30 yaşındaki golcü futbolcuyu hazır görmesi durumunda forma şansı verecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı bugün de forma giyemeyecek. Malatya’ya dün akşam saatlerinde ulaşan Fenerbahçe kafilesi konakladığı otelde maç saatini bekliyor. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
KanaryaEksikFenerbahçe
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