 Kampüs Ligleri’nde ilk gün sonuçları 

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda kampüs liglerinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından müsabakalara geçildi. Futbol, basketbol ve tenis branşlarındaki lige öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterildi.

Açılışta bir konuşma yapan Rektör Ahmet Kızılay, Kampüs Ligleri’nin sportif anlamda öğrencilere çok şey katacağını belirtti.



Rektör Kızılay açılış törenine katılan herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bu yıl 22 fakülte ve yüksekokulumuzun takımı kampüs liginde müsabakaya katılacak ve birinci takımı belirleyeceğiz. Ben üniversitemizin spor tesislerini tüm öğrencilerimizin tüm akademik ve idari çalışanlarımızın çok yoğun kullanmasını istiyorum. Kampüs ligleri bunun için bir vesile olacak. Hedefimiz üniversitemizin bütün gençlerini, öğrencilerini, çalışanlarını, akademisyenlerini spor yapmaya teşvik etmek. Bunun için de bütün yöntemleri ve araçları kullanıyoruz. Bu yıl umarım başarılı ve daha verimli olur. Ben bütün öğrencilerimize ve akademik personelimize bu kampüs liglerinde başarılı olmalarını diliyorum. Dostluk ve kardeşlik içerisinde güzel bir müsabaka dönemi olacağını bekliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”



Kampüs Ligleri’nde ilk günü sonuçları ise şöyle:

Futbol A Grubu: Eğitim Fakültesi: 4 Malatya MYO: 2, Fen Edebiyat Fakültesi: 6 Yabancı Diller: 3

B Grubu: İktisadi İdari Bilimler: 6 Hekimhan MYO: 3, Diş Hekimliği: 3 Tıp Fakültesi:0

C Grubu: Kültür Turizm Otelcilik: 2 Adalet MYO: 5, Darende MYO: 6 TÖMER:1

Basketbol A Grubu: Mühendislik Fakültesi 60 Spor Bilimleri: 70, Sağlım Bilimler Fakültesi: 36 İktisadi İdari Bilimler: 58