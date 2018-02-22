KAMPÜS LİGLERİNDE 2. HAFTA SONUÇLARI

Okuldaki tüm sporcuları sosyal ve sportif anlamda kaynaştırmak amacıyla bu sene startı verilen Kampüs Liglerinde birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor.

Üniversite içerisinde bulunan spor tesislerinde futbol ve basketbol branşlarında oynanan Kampüs Liglerinin 2. Haftasında şu sonuçlar alındı:

Futbol A Grubu 2. hafta müsabakaları

Güzel Sanatlar Fakültesi 0 - 3 Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller MYO. 2 - 8 Sağlık Hizmetleri MYO

Malatya MYO - Fen Edebiyat Fakültesi yarın saat: 14.00’te 2 Nolu halı sahada oynanacak. Kampüs Liglerinde 3. Hafta müsabakaları ise 28 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

B Grubu

Hukuk Fakültesi 1 - 1 İktisadi İdari Bilimler, Tıp Fakültesi 5 - 3 İletişim Fakültesi, Hekimhan MYO 2 - 11 Diş Hekimliği Fakültesi

Grupta 3. Hafta maçları 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak.



C Grubu

Adalet MYO 1 - 8 Eczacılık Fakültesi, TÖMER 2 - 5 Kale Turistik Otel İşt. MYO, Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 - 2 Darende MYO

Grupta 3. Hafta maçları 27 Şubat Salı günü oynanacak.



Basketbol A Grubu 2. hafta müsabakaları

Spor Bilimleri Fakültesi 20 - 0 Yabancı Diller Fakültesi, İktisadi idari Bilimler 40 - 64 Mühendislik Fakültesi



B Grubu

Diş Hekimliği 32 - 65 Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi 55 - 12 Eczacılık Fakültesi

