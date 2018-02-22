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KAMPÜS LİGLERİNDE 2. HAFTA SONUÇLARI

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen ve eğitim öğretim dönemi içerisinde lig usulü oynatılan Kampüs Liglerine 2. hafta müsabakalarıyla devam edildi. 

KAMPÜS LİGLERİNDE 2. HAFTA SONUÇLARI

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen ve eğitim öğretim dönemi içerisinde lig usulü oynatılan Kampüs Liglerine 2. hafta müsabakalarıyla devam edildi. 

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 15:37
KAMPÜS LİGLERİNDE 2. HAFTA SONUÇLARI

Okuldaki tüm sporcuları sosyal ve sportif anlamda kaynaştırmak amacıyla bu sene startı verilen Kampüs Liglerinde birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor.
Üniversite içerisinde bulunan spor tesislerinde futbol ve basketbol branşlarında oynanan Kampüs Liglerinin 2. Haftasında şu sonuçlar alındı:

Futbol A Grubu 2. hafta müsabakaları
Güzel Sanatlar Fakültesi 0 - 3 Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller MYO. 2 - 8 Sağlık Hizmetleri MYO
Malatya MYO - Fen Edebiyat Fakültesi yarın saat: 14.00’te 2 Nolu halı sahada oynanacak. Kampüs Liglerinde 3. Hafta müsabakaları ise 28 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

B Grubu
Hukuk Fakültesi 1 - 1 İktisadi İdari Bilimler, Tıp Fakültesi 5 - 3 İletişim Fakültesi, Hekimhan MYO 2 - 11 Diş Hekimliği Fakültesi
Grupta 3. Hafta maçları 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak.


C Grubu
Adalet MYO 1 - 8 Eczacılık Fakültesi, TÖMER 2 - 5 Kale Turistik Otel İşt. MYO, Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 - 2 Darende MYO
Grupta 3. Hafta maçları 27 Şubat Salı günü oynanacak.


Basketbol A Grubu 2. hafta müsabakaları
Spor Bilimleri Fakültesi 20 - 0 Yabancı Diller Fakültesi, İktisadi idari Bilimler 40 - 64 Mühendislik Fakültesi


B Grubu
Diş Hekimliği 32 - 65 Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi 55 - 12 Eczacılık Fakültesi
 

İHA

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İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri FakültesiKampüs Ligleriİnönü Üniversitesi
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