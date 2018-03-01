KAMPÜS LİGLERİN'DE 3 HAFTA

Okuldaki tüm sporcuları sosyal ve sportif anlamda kaynaştırmak amacıyla bu sene startı verilen Kampüs Liglerinde birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor. Üniversite içerisinde bulunan spor tesislerinde futbol ve basketbol branşlarında oynanan Kampüs Liglerinin 2. Haftasında şu sonuçlar alındı:



Futbol A Grubu 3. hafta müsabakaları

Malatya MYO 4-3 Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Edebiyat 1-0 Sağlık Hizmetleri MYO, Eğitim Fakültesi 6-1 Yabancı Diller



B Grubu

Hukuk Fakültesi 1 - 2 Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi 9-2 Hekimhan MYO.



C Grubu

Adalet MYO 7 - 1 TÖMER, Eczacılık 3-1 Darende MYO, Kale Turizm Otel İşletmeciliği 2-2 Sağlık Bilimleri



Basketbol A Grubu 3. hafta müsabakaları

Spor Bilimleri Fakültesi 63 -40 İktisadi idari Bilimler, Yabancı Diller 0-20 Sağlık Bilimleri, Mühendislik 20-0 Eğitim Fakültesi



B Grubu

Diş Hekimliği 39 - 26 Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi 20-0 TÖMER, Eczacılık Fakültesi 32-27 Fen Edebiyat Fakültesi

