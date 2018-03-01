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KAMPÜS LİGLERİN'DE 3 HAFTA

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen ve eğitim öğretim dönemi içerisinde lig usulü oynatılan Kampüs Liglerine 3. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

KAMPÜS LİGLERİN'DE 3 HAFTA

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen ve eğitim öğretim dönemi içerisinde lig usulü oynatılan Kampüs Liglerine 3. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Mart 2018 Perşembe 15:53
KAMPÜS LİGLERİN'DE 3 HAFTA

Okuldaki tüm sporcuları sosyal ve sportif anlamda kaynaştırmak amacıyla bu sene startı verilen Kampüs Liglerinde birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor. Üniversite içerisinde bulunan spor tesislerinde futbol ve basketbol branşlarında oynanan Kampüs Liglerinin 2. Haftasında şu sonuçlar alındı:


Futbol A Grubu 3. hafta müsabakaları
Malatya MYO 4-3 Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Edebiyat 1-0 Sağlık Hizmetleri MYO, Eğitim Fakültesi 6-1 Yabancı Diller


B Grubu
Hukuk Fakültesi 1 - 2 Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi 9-2 Hekimhan MYO.


C Grubu
Adalet MYO 7 - 1 TÖMER, Eczacılık 3-1 Darende MYO, Kale Turizm Otel İşletmeciliği 2-2 Sağlık Bilimleri


Basketbol A Grubu 3. hafta müsabakaları
Spor Bilimleri Fakültesi 63 -40 İktisadi idari Bilimler, Yabancı Diller 0-20 Sağlık Bilimleri, Mühendislik 20-0 Eğitim Fakültesi


B Grubu
Diş Hekimliği 39 - 26 Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi 20-0 TÖMER, Eczacılık Fakültesi 32-27 Fen Edebiyat Fakültesi
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kampüs LigiMalatya BusabahFakülteler
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