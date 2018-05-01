Kampüs Ligleri Tamamlandı

Futbolda gülen taraf Fen Edebiyat Fakültesi olurken basketbolda ise Spor Bilimleri Fakültesi oldu.

Futbolda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Fen Edebiyat Fakültesi arasında kıyasıya bir mücadele sonucunda net bir skorla Fen Edebiyat Fakültesi şampiyon oldu. Büyük ilgiyle izlenen müsabakada Fen Edebiyat Fakültesi tecrübeli oyuncularının iyi oyunu ile müsabakayı kazandı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise müsabakada erken gelen goller yüzünden tutunamadı.

Müsabaka sonrası Sağlık Hizmetleri Fakültesi Antrenör Aykut Pişkin açıklamada bulunarak “Kısıtlı kadromuza rağmen iyi hazırlandık ve finale kadar geldik önümüzdeki yıl daha iyilerini yapacağımıza inanıyorum ve sporcularıma teşekkür ediyorum” dedi. .

BASKETBOLDA ŞAMPİYON SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Basketbolda final maçında ise, Spor Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi arasında kıyasıya geçen müsabakada Spor Bilimleri 1.liği elde etti. İki takımın da önemli oyuncularının sakatlığına rağmen çekişmeli geçen müsabakada seyircilerin desteği ile müsabaka daha da heyecanlı bir atmosferde sona erdi. Oyuncuların dostluk içinde geçen turnuva sonrası samimi tavırları fairplay anlayışına ve Üniversiteye yakışır haldeydi.