Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114082
ALTIN
162.563
DOLAR
3.8198
STERLİN
5.2720
EURO
4.6951

 Kampüs Ligleri bu sene ilk defa İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek 

İnönü Üniversitesinde Kampüs Ligleri 13 Şubat’ta oynanacak ilk müsabaka ile başlayacak.

 Kampüs Ligleri bu sene ilk defa İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek 

İnönü Üniversitesinde Kampüs Ligleri 13 Şubat’ta oynanacak ilk müsabaka ile başlayacak.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 15:35
 Kampüs Ligleri bu sene ilk defa İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek 

15 Şubat saat 11.00’de açılış seremonisinin gerçekleştirileceği Kampüs Ligi hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdür Vekili Oğuz Avcı, bu sene ilk defa düzenlendiğini belirterek, "Kampüs Liglerinin amacı normalde spor şenlikleri olarak düzenlediğimiz müsabakaların hepsini tüm yıla yayarak sportif etkinlikler sayısını artırmaktır. Müsabakalara bu sene büyük bir iddiayla başladık. Faaliyetleri belli bir oranda tutalım diye futbol, basketbol ve tenis olmak üzere 3 tane branş ile başladık. Müsabaka sayılarını ve çeşitliliğini artırırsak; insanların farklı faaliyetlerde ya da sportif etkinliklerde bulunmalarını üst noktalara taşırız diye düşündük. Hedefimiz kampüs ligleri ile sporu üniversitemizde yaygınlaştırmak. Belli bir taraftar kitlesiyle seyircisiyle, destekleyenleri ile çok farklı bir seviyeye ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.


“İlk 10 üniversite içine taşımayı hedefliyoruz”
Üniversitelerde kampüs liglerinin fazla yaygın olmadığını belirten Avcı, "Biz kampüs liglerini yapan sayılı üniversiteler arasındayız. Sporu en üst seviyeye taşıyıp üniversitemizi ilk 10 üniversite içine taşımayı hedefliyoruz. Bu konuda üniversite yönetimimizin çok büyük desteğini görüyoruz ve bu da bizi güçlendiriyor. Kampüs liglerine bu sene katılım oldukça yoğun. Umarım üniversite içerisinde yeterince yaygın bir hale gelip ileride de bu bir gelenek halini alır kendi ligimizi oluşturup kendi içimizde sporu en üst seviyelere taşırız" diye konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiKampüs Ligleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E. YENİ MALATYASPOR BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
E. YENİ MALATYASPOR BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Murat Yıldırım E.Yeni Malatyaspor’dan Memnun 
Murat Yıldırım E.Yeni Malatyaspor’dan Memnun 
Boutaib’den güzel haber 
Boutaib’den güzel haber 

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim