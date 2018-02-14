 Kampüs Ligleri bu sene ilk defa İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek 

15 Şubat saat 11.00’de açılış seremonisinin gerçekleştirileceği Kampüs Ligi hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdür Vekili Oğuz Avcı, bu sene ilk defa düzenlendiğini belirterek, "Kampüs Liglerinin amacı normalde spor şenlikleri olarak düzenlediğimiz müsabakaların hepsini tüm yıla yayarak sportif etkinlikler sayısını artırmaktır. Müsabakalara bu sene büyük bir iddiayla başladık. Faaliyetleri belli bir oranda tutalım diye futbol, basketbol ve tenis olmak üzere 3 tane branş ile başladık. Müsabaka sayılarını ve çeşitliliğini artırırsak; insanların farklı faaliyetlerde ya da sportif etkinliklerde bulunmalarını üst noktalara taşırız diye düşündük. Hedefimiz kampüs ligleri ile sporu üniversitemizde yaygınlaştırmak. Belli bir taraftar kitlesiyle seyircisiyle, destekleyenleri ile çok farklı bir seviyeye ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.



“İlk 10 üniversite içine taşımayı hedefliyoruz”

Üniversitelerde kampüs liglerinin fazla yaygın olmadığını belirten Avcı, "Biz kampüs liglerini yapan sayılı üniversiteler arasındayız. Sporu en üst seviyeye taşıyıp üniversitemizi ilk 10 üniversite içine taşımayı hedefliyoruz. Bu konuda üniversite yönetimimizin çok büyük desteğini görüyoruz ve bu da bizi güçlendiriyor. Kampüs liglerine bu sene katılım oldukça yoğun. Umarım üniversite içerisinde yeterince yaygın bir hale gelip ileride de bu bir gelenek halini alır kendi ligimizi oluşturup kendi içimizde sporu en üst seviyelere taşırız" diye konuştu.

