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Kampüs Ligi’nde Sona Doğru

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi arasında futbol müsabakası yapıldı.

Kampüs Ligi’nde Sona Doğru

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi arasında futbol müsabakası yapıldı.

24 Nisan 2018 Salı 12:12
Kampüs Ligi’nde Sona Doğru

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi halı sahasında Fen Edebiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi arasında futbol müsabakası yapıldı. Yapılan müsabaka Fen Edebiyat Fakültesinin, İletişim Fakültesini 6-1 mağlup etmesiyle sona erdi.

“FİNALLERE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”

Teknik direktör Kadir Malay “On yıldır bu takımın başındayım, bu galibiyet takımın disiplinli oynamasının başarısıdır” ifadelerine yer verdi. Aynı arkadaş ortamında olmaları ve dolayısıyla birbirilerini sevmelerinin galibiyette etkili olduğunu söyleyen takım hocası Mert Olgun Karadaş maç süresince disiplinli oynadıklarını belirtti. Karadaş, rakip takım oyuncularının çok güçlü olduklarını ancak takımın gruptaki sekiz maçı da alarak sekizde sekiz yaptıklarını ve takım oyunu oynadıklarını ifade etti. Spor hizmetleri şube müdürü Oğuz Avcı yaptığı açıklamada kampüs liglerinin öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımı noktasında önemli olduğunu söyledi. Avcı, “Üniversitemize ve spor alanlarımıza yeni bir yüz kazandırdı, vizyonumuzu genişlettik önümüzdeki yıllarda üniversitemizin spora ve sporcuya katkısı daha da artacak dedi. Finallere tüm halkımız davetlidir internet sitemiz tüm organizasyonlar güncel ve aktif diye belirtti. Masa tenisi turnuvasını tamamladıklarınıda ifade eden Avcı önümüzdeki hafta tenis müsabakalarında başlıyoruz orada da kıyasıya mücadeleler olacağına eminim diyerek sözlerini tamamladı” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiOğuz Avcı
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