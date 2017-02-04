TFF 1. Lig’in 20. haftasında karşılaşacağı Denizlispor ile oynayacağı maç için Antalya/Lara’da kampa giren Yeni Malatyaspor’da idmanlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Konakladığı otelin sahasında günde çift idman gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda çalışmalara henüz teknik direktör İrfan Buz’un katılmadığı öğrenildi.

İRFAN BUZ KAMPA KATILMADI!

Buz’un yardımcıları Zafer Hızarcı, Engin Özdemir ve İsmail Aydoğdu’nun çalışmaları gerçekleştirdiği ve teknik patron Buz’un belirlediği programları uyguladığı belirtildi. Antalya kampına tıpkı Buz gibi Micheal Pereira ve yeni transfer Ayite’nin de katılmadığı öğrenildi. Toplam 23 kişilik kamp kadrosuyla çalışan futbolcular kuvvet ve dayanıklılık ile toplu teknik ve taktik çalışmalarda bulunuyor.

SAKAT OYUNCULAR DÜZELDİ!

Öte yandan kamp çalışmalarında takımın sakat oyuncularından iyi haberler geldi. Adale yırtığı olan Mehmet Sak ve Diabang Dialiba ile dizinde esneme meydana gelen Sadık Çiftpınar’ın hafta sonu Boluspor ile oynanacak hazırlık maçında olmasa da Denizlispor müsabakasına yetişecekleri öğrenildi. Bu oyunculardan Dialiba’nın takımla birlikte çalıştığı belirtilirken, Sadık ve Mehmet Sak’ında hızla iyileştiği bilgisi verildi. Takımda bir başka sakat oyuncu Murat Akça’nın ise tedavilerine devam ediyor.

KAMP 10 ŞUBAT’TA BİTECEK

Bu arada daha önce kamp çerçevesinde Boluspor ile bir hazırlık maçı oynayacağı açıklanan Yeni Malatyaspor’un bu karşılaşmayı Pazar günü saat 13.30’da takımın konakladığı otelin sahasında oynayacağı açıklandı. Bolu hazırlık maçından sonra futbolculara izin vermeden çalışmalara devam edecek teknik heyet Anlatya kampını 10 Şubat’ta bitirecek.

FATİH AVCI