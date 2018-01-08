08 Ocak 2018 Pazartesi

Kampta transfer zirvesi!

Süper Lig’de ikinci yarının hazırlıklarına Antalya’da devam eden Yeni Malatyaspor’da kulübün transfer politikası kafaları karıştırdı. Takımdan gönderilecek isimleri kamuoyuyla paylaşan kulüp şu ana kadar bu isimleri gönderemeyip kampa dahil etti. Bununla birlikte dış transferde sessiz kalınması ve nokta transferler yerine geleceğe dönük genç oyuncular alınması da işleri Arap saçına çevirdi. Tüm bu gelişmeler üzerine başkan Gevrek ve teknik adam Erol Bulut kampta bir araya gelerek önemli bir zirve gerçekleştirdi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:23
Kampta transfer zirvesi!

Yeni Malatyaspor Antalya/Belek kampında 5. günü de geride bıraktı.  Teknik heyet tarafından izinli olan Arturo Mina ve Emanuel Dening’in yanı sıra sakatlığından dolayı tedavi olan Dia’nın katılmadığı kampta takımdan ayrılacak isimlerde çalışmalarını sürdürdü. Transfer startını 3 genç oyuncuyu kadrosuna katarak veren Yeni Malatyaspor’da camianın ve Erol hocanın beklediği nokta transferler konusunda ise herhangi bir gelişme yaşanmadı. Erol Bulut’un ısrarla kamptan 10 gün önce istediği yeni transferler henüz bitirilmezken, yönetimin bu ağır tavrı camiayı tedirginleştirdi.
Giresunspor ile oynanan hazırlık maçını izlemek için Antalya’ya giden başkan Adil Gevrek ve Erol Bulut, transferde gelinen bu karmaşalı durumu masaya yatırdı. Kulübün sportif direktörü Ali Ravcı’nın da dahil olduğu toplantı adeta zirve şeklinde geçti. Erol Bulut’un hafta içi somut adımlar atılması talimatı verdiği öğrenilirken, başkan Gevrek’in gönderilecek isimler konusunda daha hızlı davranıp, daha sonra da dış transferleri kampa getireceklerini hocaya ilettiği ifade edildi. Yalçın Ayhan’dan sonra bir stoper, bir orta saha ve forvet alması kesinleşen sarı kırmızılı takımın listesinde 1 yerli 2 yabancı futbolcu bulunuyor.

FATİH AVCI

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