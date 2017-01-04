Ligin ikinci yarısına şampiyonluk parolasıyla daha sıkı çalışan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını Antalya Side’de sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımın konakladığı otelin sahasında gerçekleşen çalışmalarda tempo giderek artıyor. Teknik Direktör İrfan Buz’un dünden itibaren kampa katılmasıyla idman sayısı çifte çıktı.





YABANCILAR DÜN AKŞAM KATILDI

Sabah 11 ve akşam 18 olmak üzere iki idman gerçekleştiren temsilcimizde yabancılar hariç tüm futbolcular çalışmalarda yer aldı. Sunday Mba, Amutu, Pereira, Dialiba ve Azubuıke’ye yılbaşından dolayı 1 gün fazladan izin verilirken, bu oyuncular dün akşam saatlerinde Antalya’ya ulaştı. Takımdan ayrıl kaldıkları süre içersinde yabancılar bireysel olarak çalışmasını sağlayan teknik heyetin bu futbolculara özel program verdiği öğrenildi. Şuan için toplam 20 kişiyle devam eden kampta yabancı oyuncular ve yeni transferlerin takıma katılmasıyla bu sayının artması bekleniyor.



SABAH VE AKŞAM ÇİFT İDMAN!

10 günlük kamp süresince hem fiziksel hem de taktiksel olarak takıma yüklemeler yapmak için değişik idman metotları hazırlayan teknik heyet bu çalışmaları sabah ve akşam olmak üzere uyguluyor. Sabah çalışmasında daha çok kondisyon yüklemeye dayalı idmanlar, akşam çalışmasında ise yerini teknik ve taktiğe bırakıyor. Gün arasında zaman zaman futbolcuları kısa bir salon çalışmasına da tabi tutan teknik heyet ligin ikinci yarısının 18 hafta sürecek olmasından dolayı demir gibi bir takım oluşturmayı hedefliyor.







FATİH AVCI