23 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

“Kampımız verimli geçiyor”

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor Ürgüp kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Mut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Kulüp başkanı Dursun Sucu kamp çalışmalarının çok iyi geçtiğini belirterek, her geçen gün daha iyi duruma geldiklerini söyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:25
“Kampımız verimli geçiyor”

Yeni sezon hazırlıklarını Nevşehir’de sürdüren mavi beyazlılar, kamptaki üçüncü hazırlık maçını oynadı. İlk hazırlık maçını 1-0 kaybeden, ikincisini ise 1-0 kazanan Malatya temsilcisi, üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı BAL takımı Mut Belediyespor ile Cuma Nasır’ın attığı golle 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör İsmail Tekin’in takımdaki bütün oyunculara şans verdiği müsabakada, mavi beyazlı futbolcuların performansının beğenildiği öğrenildi. Hazırlık kampı ve oynadıkları müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Sucu, kamptaki üçüncü hazırlık maçını oynadıklarını söyledi.

“ÇALIŞMALARIMIZA MALATYA’DA DEVAM EDECEĞİZ”

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Sucu, “Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Takımımız kampta üçüncü hazırlık maçını oynadı ve 1-1 berabere kaldı. Tabi bu tür maçlar takımların son durumlarının ortaya çıkması bakımından önemlidir. Takımımız her geçen gün daha iyi duruma geliyor. İnşallah sezon başlayana kadar daha iyi duruma geleceğiz. Kampımız oldukça verimli geçiyor. Önümüzdeki günlerde Malatya’da geçerek, çalışmalarımıza burada devam edeceğiz” diye konuştu. 

İHA
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