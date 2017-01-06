Bir süredir forvet arayışlarında olan Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran Ahmet Aras’ı renklerine bağladı. TFF 1. Lig’de ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor, Murat Akın ve Milan Djurıc transferlerinden olumlu sonuç alamayınca rotasını Ahmet Aras’a çevirdi.

İstanbul’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde uzun süren bir pazarlık görüşmesi yapılan Ahmet, sarı-kırmızılı kulübün teklifine olumlu yanıt verdi. Kulübü Antalyaspor ile sözleşmesini fesih ettikten sonra Yeni Malatyaspor’un kampına katılan Ahmet, sarı kırmızılı takımın kampında sportif direktör Ali Ravcı ve kulüp müdürü Selçuk Günaydın ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Forma giyen ve Malatyalılara ilk mesajını BUSABAH gazetesi aracılığıyla veren Ahmet Aras, “İnşallah her iki taraf içinde hayırlı olur, ben de heyecanlıyım. Malatya’nın büyük camia olması ve şampiyonluk için mücadele etmesi beni bu karara itti. Gollerimle şampiyonlupa katkıda bulunmak için buradayım” dedi.

Ahmet Aras attığı imzanın ardından yeni takımının Antalya kampına katıldı.

Ahmet Aras’ın alınmasının ardından forvet transferini noktalayan Evkur Yeni Malatyaspor, orta saha ve sol beke de birer oyuncu transfer etmeyi planlıyor.

FATİH AVCI