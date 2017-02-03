03 Şubat 2017 Cuma

Kamp yorucu başladı

Denizlispor maçına Antalya’da kamp yaparak hazırlanan Yeni Malatyaspor’da çalışmalar günde çift idman temposuyla devam ediyor. Kamp çerçevesinde Boluspor ile bir hazırlık maçı oynayacak sarı kırmızılı temsilcimizde sakat oyuncular yeni kondisyoner Evrim Esendemir nezaretinde çalıştı.

03 Şubat 2017 Cuma 17:50
Kamp yorucu başladı

  Antalya/Lara’da 10 gün sürecek kamp çalışmalarına başlayan Yeni Malatyaspor’da, tempo ağır başladı. İlk günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçiren sarı-kırmızılılarda Almanya’da bulunan Teknik Direktör İrfan Buz’un henüz kampa katılmadığı belirtildi. Yardımcı antrenörler Zafer Hızarcı ve Engin Özdemir nezaretinde yapılan antrenmanlarda güç ve kondisyona dayalı bir program uygulandığı öğrenildi.

BİR TAKVİYE DE TEKNİK HEYETE!
  Devre arasında transfer edilen Ayite ve Murat Yıldırım’ın kampa bugün katılacakları açıklanırken, Antalya kampında sakat oyuncular Mehmet Sak ve Sadık Çiftpınar’ın takımdan ayrı olarak kondisyoner Evrim Esendemir gözetiminde çalıştıkları belirtildi. Takımdaki sakat oyuncuların sayısının artmasından dolayı devre arasında takıma alınan Evrim Esendemir’in özellikle fazla yüklenmeye bağlı sakatlıkların önüne geçilmesi adına futbolculara farklı metotlar uygulatacağı bildirildi.

BOLUSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI!
  Öte yandan Yeni Malatyaspor’un Antalya kampı çerçevesinde Boluspor ile bir hazırlık maçı oynayacağı ifade edildi. Takıma sonradan katılan oyuncuların son durumlarını görmek açısından teknik heyetin isteği ile planlanan müsabaka pazar günü saat 13.30’da başlayacak. Sakatlıkları bulunan Dialiba, Mehmet Sak, Murat Akça ve Sadık’ın bu müsabakada da oynayacak durumda olmadıkları öğrenildi. 

FATİH AVCI
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