Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Çarşamba günü Antalya’da toplanacak. 9 günlük iznin ardından tüm takımla Belek’te toplanacak teknik heyet ve yönetim daha sonra gidecek isimlerleri netleştirecek. Gönderilmesi gereken isimleri belirleyen yönetim ve teknik heyet oyuncuların menajerleriyle görüşürken, toplamda 7 ismin devrede takımdan ayrılmasının gündemde olduğu öğrenildi. Bu isimlerde en çok zorluğu ise yabancı futbolcular çıkartıyor. Dia, Barazite, Farnolle ve Sadio’nun gönderilme maliyetleri yaklaşık 2,5 – 3 milyonu buluyor. Gönderilecek isimler kampa katıldığı takdirde yönetim bu oyuncularla görüşerek tek tek sözleşmelerinin fesih yoluna gidilecek.

İKİNCİ YARI KRİTİK ÖNEMDEKİ MAÇLARLA BAŞLIYOR

15 Ocak’a kadar Antalya’da, ikinci yarıya hazırlanacak olan sarı kırmızılılar, 20 Ocak Cumartesi günü Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Ankara’ya gidecek. Ligin ilk yarısını 22 puanla 10’ncu sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıya kritik maçlarla başlayacak. İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, 19’ncu hafta sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk ettikten sonra Antalyaspor deplasmanına gidecek. 21.haftada Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, 22.haftada ise Bursaspor ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. İkinci yarının ilk 5 haftalık bölümünde 3 karşılaşmayı altındaki rakiplerle oynayacak olan sarı kırmızılılar, bu süreci en iyi şekilde geçerek, çıkışını sürdürmek

SON 2 HAFTA TARAFTARI RAHATLATMIŞTI

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk yarıda 17 haftalık bölümde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında 22 puan toplayan sarı kırmızılılar, ilk yarının son iki maçında Galatasaray’ı 2-1, Kayserispor’u ise 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, devre arasına moralli girdi. İlk yarıda 4 büyüklerden Galatasaray ve Trabzonspor’u mağlup eden sarı kırmızılılar, Beşiktaş ile berabere kalırken, Fenerbahçe’ye deplasmanda mağlup oldu.

İHA